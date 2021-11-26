В России уже успели ответить на заявление президента Украины Владимира Зеленского, что на территории нашего государства готовится государственный переворот на 1-2 декабря с участием РФ.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во время беседы с журналистами сказал, что “Россия подобными вещами не занимается” и “не планирует участвовать”.

— У России не было никаких планов участвовать. И Россия никогда не занимается вообще подобными вещами, – сказал он.

Во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть информация о попытке государственного переворота, который готовится в Украине к началу декабря 2021 года.

Глава государства подчеркнул, что госпереворот планируют “представители Украины с представителями из России”, а также “обсуждают участие в нем бизнесмена Рината Ахметова”. Он подчеркнул, что ситуация расшатывается благодаря СМИ, а в эту историю Ахметова вовлекает его близкое окружение.

Позже Владимир Зеленский уточнил, что на аудиозаписях, где идет речь о государственном перевороте, голоса Ахметова нет.

Стягивание войск РФ к границе с Украиной

В конце октября и начале ноября рядом западных СМИ была опубликована информация о стягивании войск РФ к границам Украины.

Американское издание Politico в начале ноября обнародовало спутниковые фотографии, подтверждающие большое скопление российских войск и технику на границе с Украиной.

Сначала в Минобороны Украины информацию иностранных СМИ опровергали, но впоследствии заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что у Украины нет разногласий с разведками стран-партнеров по ситуации на украинско-российской границе. Она заверила, что украинская армия находится в постоянной боевой готовности.

В конце ноября начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что по состоянию на данный момент Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. войск и может осуществить атаку на нашу страну в конце января – начале февраля 2022 года.