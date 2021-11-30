Космос как театр военных действий: кому выгодны масштабные испытания на орбите

Фантастика становится реальностью. Американское NASA и Европейское космическое агентство запустили специальную миссию.

Falcon-9 от SpaceX Илона Маска доставила в космос спутник-камикадзе. Он должен врезаться в один из околоземных астероидов скорости 24 тыс. км/ч, чтобы попытаться изменить его траекторию. В NASA подчеркивают, что именно этот астероид Земли пока не угрожает. Поэтому миссия чисто испытательная.

Аппарат весом чуть больше полутона должен преодолеть около 10 млн км к следующей осени.

Эта миссия исключительно мирна и даже благородна. Но привлеченные в ней технологии вполне могут быть использованы и в военных целях.

Современную войну невозможно представить без системы GPS. Ее используют разведчики, артиллеристы, летчики. Одна из систем наведения высокоточного оружия базируется на координатах цели, заложенных в бортовой компьютер.

Если военных этого лишить, они станут похожи чуть ли не на дикарей с копьями. Но спутники, обеспечивающие систему глобального позиционирования, трудятся на высоте более 20 тыс. км. И остаются недосягаемыми для вражеских ракет. По крайней мере, пока.

Со спутниками-шпионами все гораздо проще. Они должны видеть. Поэтому вращаются на небольших высотах, всего несколько сот км.

Собственный сателлит сбили американцы. Посредством системы ПРО, предназначенной для перехвата баллистических ракет в космосе. Позже то же сделали Китай и Индия. А на прошлой неделе в клуб присоединилась Россия. Обновленной ракетой “Нудоль” россияне попали в старый советский спутник “Целина Д”, собранный когда-то в украинском Днепре.

На этот раз испытания противоспутникового оружия вызвали дипломатический скандал. В Вашингтоне резко осудили действия Москвы.

Но не то же самое сделали сами американцы в 2008-м? Оказывается, нет. Соединенные Штаты поразили небольшой спутник на высоте около 250 км. обломки быстро сошли с орбиты и сгорели в атмосфере. Советская же Целина вращалась на высоте 500 километров. Там, где находится Международная космическая станция и многие другие космические аппараты.

Образовалось облако обломков, которое никуда денется и долгие десятилетия будет угрожать безопасности космических исследований. Экипаж МКС ощутил опасность на себе на следующий же день после российского испытания.

Зачем же нужно такое оружие? В первую очередь отработавшие свое старые спутники — удобная цель для тренировки противоракетной обороны.

Впрочем, в случае конфликта между космическими государствами целями могут стать и сами спутники. В первую очередь разведывательные. Именно они донимают больше всего.

Именно благодаря спутниковым снимкам американцы обнаружили нынешнее скопление российских войск вблизи наших границ.

Следовательно, соблазн “ослепить” противника очень велик. Больше всего в этой ситуации беспокоятся Соединенные Штаты, ведь они являются самым мощным космическим государством.

Однако россияне идут на повышение ставок. Неслучайно свою антиспутниковую ракету Кремль испытал на пике очередного международного кризиса из-за его агрессивных намерений по отношению к Украине. Тем более что Россия долгое время не могла догнать своих конкурентов. В советское время противоракетная оборона существовала только вокруг Москвы.

Теперь в Кремле очень радуются, что смогли скопировать современную технологию.

Михаил Самусь, заместитель директора центра исследований армии, конверсии и разоружений объяснил, что эти противоракеты могут маневрировать в космическом пространстве и, таким образом, прямо попадать в ракету противника или спутник противника. Это действительно высокие технологии, раньше это России не было доступно.

Впрочем, между удачным испытанием и серийным производством ракет, необходимых для нейтрализации спутников – не один шаг.

Так что вряд ли настоящие звездные войны станут реальностью в ближайшие годы.

Нынешнее поднятие градуса напряжения целиком укладывается в традиционную тактику Кремля: поругаться больше, чтобы потом немного помириться. То есть вынудить оппонентов к переговорам.

Но главная цель Путина в том, чтобы мировые лидеры сочли его равным себе, а Россию — супердержавой.

Остается надеяться, что в этом возможном компромиссе Украина не станет разменной монетой.