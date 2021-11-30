Президент России Владимир Путин назвал расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины красной линией для РФ. Он считает, что это создает угрозу для его страны.

– Вы спросили про Украину, где эти красные линии? Они, прежде всего, в создании угроз для нас, которые могут исходить с этой территории, – цитирует выступление Путина 30 ноября российский Интерфакс.

По его словам, в ответ РФ якобы вынуждена будет создать нечто подобное.

– Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Кто может ответить на этот вопрос? – заявил Путин.

Глава РФ утверждает, что инфраструктура НАТО якобы подошла к ее границам, несмотря на предупреждения.

В качестве примера он вспомнил про системы ПРО в Польше и Румынии.

Владимир Путин заявил, что на стоящие там пусковые установки можно поставить ударные системы Томагавк, что, по его словам, создает угрозы для России.

Путин добавил, что в ответ РФ начала разработки гиперзвукового оружия.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что регулярная демонстрация Россией своего военного потенциала призвана сорвать евроатлантические стремления Украины.

До этого глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что главным препятствием для полноценного членства Украины в ЕС и НАТО является то, что часть государств по-прежнему смотрит на нашу страну сквозь призму собственных отношений с Россией.

Однако вступление Украины в НАТО и ЕС только вопрос времени, сказал Кулеба.