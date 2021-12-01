Масштабная война: планирует ли Путин наступление на Украину

Во всех СМИ разговоры о возможной атаке со стороны России ведутся уже больше месяца. Политики и эксперты делают прогнозы, когда это произойдет.

Не являются ли российские маневры очередным блефом ВВП? Но есть ли у Украины шансы на международную поддержку?

США печатают ключевую валюту мира – доллар, контролируют Международный Валютный Фонд, от них зависит чуть ли не вся международная торговля и расчеты. В их арсенале есть все, чтобы затормозить российскую экономику.

На этой неделе Штаты включили в санкционный список еще два корабля, которые строят Северный поток-2 и открыли хранилища со своими стратегическими запасами нефти. Это на случай, если Путин продолжит энергетически шантажировать Европу.

Вряд ли этих шагов достаточно для сдерживания российской агрессии против Украины. Экономические рычаги не всегда эффективны. Зато они отлично понимают язык силы.

Как это было во время войны в Грузии в 2008 году. Русские тогда были в шаге от захвата Тбилиси. И их сдержало американское присутствие.

Они быстро опрокинули на аэродром Тбилиси два транспортника Геркулеса. А воздушное пространство контролировало флагман пятого флота США.

Курт Волкер, спецпосланник США в Украине 2017-2019 гг. рассуждает, что в случае с конфликтом в Грузии США действительно действовали достаточно быстро, мобилизовали международную реакцию, отправили в Тбилиси госсекретаря, президент ЕС приехал в Москву. Будет ли подобная реакция в случае с Украиной спецпосланник ответить не готов.

Последние действия США указывают на то, что они не готовы воевать. Несколько месяцев назад они вывели контингент из Афганистана, а ранее оставили в жертву пророссийского диктатора Башара Асада повстанцев в Сирии.

Политический обозреватель Виталий Портников подчеркнул, что США не хотят быть вовлечены в великую войну. Они не хотят, чтобы эта великая война привела к объединению усилий, скажем, Пекину и Москву. Они хотят сохранения статуса кво.

Итак, военного присутствия США в Украине пока не ожидается, а как насчет других партнеров Украины? Ближайший к нам Европейский Союз.

Последние несколько недель беженцы с Ближнего Востока прорываются в Европу со стороны Белоруссии. Они фактически стали инструментом шантажа ЕС в руках Лукашенко. Мол, хотите, чтобы это прекратилось, договариваемся. Самопровозглашенный президент Беларуси уже даже не пытается по-прежнему создавать образ лидера независимой страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель сначала пыталась договориться с Лукашенко, впрочем, безрезультатно.

Собственно, это то, чего и добивается Москва: изолировать Европу. Сейчас ЕС как никогда слаб. Смена власти в Германии, выборы на носу во Франции, разгул Covid-19, последствия Брексит плюс энергетический кризис – куда им в Украину.

Рикард Йозвяк, корреспондент Радио Свобода в Брюсселе, думает, что для России это лучший момент, чтобы атаковать Украину. ЕС очень занят другими вещами и хотел бы, чтобы с Востока было немного меньше проблем или со стороны Украины или России. Они хотят сосредоточиться на себе.

Но следует отметить, что две европейские страны заявили о готовности прислать в Украину своих солдат. Шведский министр обороны заявил, что может отправить военных инструкторов. А британский таблоид Mirror сообщил, что Лондон готовится опрокинуть в Украину 600 спецназовцев. Впрочем, официальных подтверждений пока нет.

Для разрешения войны складывается идеальный шторм. Из-за высоких цен на энергоносители в России все хорошо с финансами. Запада сейчас не в Украину. Российское население пропаганда давно готовится к эскалации.

Советники российского президента Владислав Сурков, позже Фёдор Лукьянов в своих последних публикациях откровенно заявляют об имперских планах Москвы.

Так когда же тогда ждать войны?

Российский оппозиционер и политик со стажем Константин Боровой подчеркнул, что ждать войны нужно тогда, когда она будет выгодна и когда она закончится безусловной победой.

Однако украинская армия в 2021-м совсем не та, которая была в 2014-м.

Константин Боровой подчеркивает:”Одна из причин, которая сдерживает Путина от нападения: он понимает, что развитие ситуации может пойти в другом направлении, что передовые ряды немногочисленны и не справятся с задачей. Основная часть армии несовершенна и не так сильна, как того хотелось бы Путину».

Так что пойдет ли Путин в наступление в значительной степени зависит от того, каким будет поведение Киева.

При нынешнем геополитическом раскладе нам нужно надеяться исключительно на себя. И уже сейчас разворачивать весь боевой потенциал.

Вадим Денисенко, руководитель Украинского института будущего, считает, что в случае масштабного вторжения сил только украинской армии будет мало. Его нужно отбивать и силами резервистов.

Пока ничего из этого не происходит. По словам Денисенко, причина в этом политическая: “Сейчас часть элит занята понижением рейтинга Зеленского. Сам Зеленский, в принципе, до конца не понимает, что ему делать в этой ситуации. То ли консолидировать элиты вокруг вопроса возможной агрессии, то ли отбиваться от политических нападок и пытаться сохранить свой рейтинг. И потому в итоге в принципе не происходит ничего”.

Россия продвинется в Украине настолько, насколько мы ей это позволим. Поэтому консолидация против врага – миссия номер один.

Ситуация на геополитической кухне указывает на то, что вероятность нападения России на Украину очень высока. По оценкам экспертов, около 10%. Надеяться на чью-то помощь нам не стоит. Надо спокойно готовиться к обороне.