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Факты / Мир / Россия

Россия официально сделала главарей боевиков “ЛДНР” членами партии Путина

Юля Захарченко редактор ленты
Бойовики на Донбасі

Глава партии президента РФ Владимира Путина Дмитрий Медведев выдал партийные билеты Единой России главарям боевиков так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Об этом идет речь на сайте политической партии. В сообщении отметили, что перед открытием третьего этапа политсилы Путина прошла так называемая торжественная церемония вручения партийных билетов.

В частности, их получили главари террористических организаций на Донбассе. Среди них – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Руководители боевиков ДНР и ЛНР официально стали членами партии России, представители власти которой до сих пор пытаются отрицать свою причастность к оккупации Крыма и Донбасса.

Партийные билеты получили также главы Мордовии и Коми, губернатор Иркутской области, глава Министерства образования Российской Федерации и другие.

Война на Донбассе

В 2014 году Россия совершила вторжение в Украину, временно оккупировав территорию Крымского полуострова, а также Донецкую и Луганскую области.

Затем Кремль приступил к вооруженной агрессии. Штаб Операции объединенных сил ежедневно сообщает о нарушении режима прекращения огня на Донбассе со стороны России.

В иностранных СМИ появилась информация, что Россия планирует наступление на Украину в начале 2022 года с участием 175 тыс. военных, с целью захватить около двух третей территории государства.

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Фото: Getty Images

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