Россия официально сделала главарей боевиков “ЛДНР” членами партии Путина

Глава партии президента РФ Владимира Путина Дмитрий Медведев выдал партийные билеты Единой России главарям боевиков так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Об этом идет речь на сайте политической партии. В сообщении отметили, что перед открытием третьего этапа политсилы Путина прошла так называемая торжественная церемония вручения партийных билетов.

В частности, их получили главари террористических организаций на Донбассе. Среди них – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Руководители боевиков ДНР и ЛНР официально стали членами партии России, представители власти которой до сих пор пытаются отрицать свою причастность к оккупации Крыма и Донбасса.

Партийные билеты получили также главы Мордовии и Коми, губернатор Иркутской области, глава Министерства образования Российской Федерации и другие.

Война на Донбассе

В 2014 году Россия совершила вторжение в Украину, временно оккупировав территорию Крымского полуострова, а также Донецкую и Луганскую области.

Затем Кремль приступил к вооруженной агрессии. Штаб Операции объединенных сил ежедневно сообщает о нарушении режима прекращения огня на Донбассе со стороны России.

В иностранных СМИ появилась информация, что Россия планирует наступление на Украину в начале 2022 года с участием 175 тыс. военных, с целью захватить около двух третей территории государства.