Европейский Союз на следующей неделе намерен продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев.

Такие данные обнародовал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По его данным, антироссийские санкции будут продлены, но не расширены.

В то же время, в Совете ЕС обсудят ситуацию в Украине и Беларуси.

– Лидеры Евросоюза на следующей неделе на заседании в Совете ЕС пролонгируют экономические санкции против России еще на 6 месяцев без особых обсуждений. Пока никакие новые санкции не вводятся. Однако будут дискуссии как по Беларуси, так и по Украине, — отметил Йозвяк.

В последний раз Евросоюз продлил экономические санкции против России за ее агрессию и дестабилизирующие действия против Украины в июле 2021 года (также на полгода – до 31 января 2022 года).

Санкции были введены против отдельных секторов экономики РФ. Впервые Евросоюз ввел экономические санкции 31 июля 2014 года в ответ на действия РФ в Украине. Они были ужесточены в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года Совет ЕС согласился привязать продолжительность санкций к полному выполнению Москвой Минских соглашений.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала Евросоюза для некоторых российских банков и компаний, запрещают разнообразные формы финансовой помощи и брокерской деятельности финучреждениям РФ, а также прямой и косвенный импорт и экспорт всех товаров оборонного назначения.

Кроме того, санкции ограничивают доступ России к некоторым технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Кроме этого, санкции запрещают товары двойного назначения для использования в военных целях или для конечных пользователей военного назначения в РФ.

Источник: Рикард Йозвяк, Совет ЕС