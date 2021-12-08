Президент России Владимир Путин считает вопрос о намерениях вторжения в Украину провокационным. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции 8 декабря.

– Россия осуществляет миролюбивую внешнюю политику, но имеет право обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе, – заверил глава Кремля.

По его словам, именно это он и обсуждал с президентом США Джо Байденом во время видеозвонка 7 декабря.

– Нас не может не беспокоить перспектива возможного вступления Украины в НАТО и, как следствие, размещение военных контингентов, баз и угрожающей для нас оружия. В течение предыдущих десятилетий мы не раз просили этого не делать, но инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам. Такого ответа на сегодня достаточно, – подчеркнул Владимир Путин.

Вместе с тем, он отметил, что через неделю Россия передаст американской стороне свою позицию по созданию “структуры”, которая будет заниматься вопросами безопасности в контексте расширения НАТО”.

Российская агрессия на востоке Украины длится почти восемь лет.

В конце октября несколько мировых изданий, среди которых The Washington Post, Politico и Foreign Policy, сообщили о наращивании войск Российской Федерации у украинских границ.

А в декабре издание Bild со ссылкой на источники в НАТО и службах безопасности сообщило, что Россия планирует захватить две трети территории Украины вместе с Киевом. Для этого президент РФ Владимир Путин намерен привлечь 175 тыс. солдат.

По данным СМИ, вероятное нападение России на Украину может происходить в три этапа. Во время первого РФ планирует завоевать юг Украины, чтобы отрезать ее от моря.

Далее российская авиация и баллистические ракеты будут пытаться ослабить военный потенциал Украины.

А во время последнего этапа РФ может напасть на Киев.

Из-за наращивания войск РФ у границ Украины президент США Джо Байден 7 декабря два часа общался с главой Кремля с помощью видеосвязи.

Американский президент пригрозил России сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации.