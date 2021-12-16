Суд в Ростове признал присутствие России на Донбассе, после чего удалил текст документа

В России с сайта райсуда Ростова-на-Дону исчезло решение суда, признавшее наличие российской армии на Донбассе.

10 ноября Кировский райсуд города приговорил гражданина РФ Вячеслава Забалуева за посредничество во взяточничестве.

Согласно решению судьи, в 2019 году Забалуев поставил под угрозу поставки продовольствия для российских военнослужащих в самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Когда медиа обратили внимание на контраверсионный документ, текст решения с сайта исчез, однако в Интернете сохранилась его архивная копия.

Материалы дела

Подозреваемый гражданин РФ Вячеслав Забалуев работал заместителем директора в ростовском филиале компании Технология, занимающейся питанием военнослужащих по контракту с российским предприятием Военторг.

— В период его трудовой деятельности его обязанностями были организация и выполнение обязательств по закупке и продаже продовольствия… Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, которые дислоцируются на территории “ДНР” и “ЛНР”, — говорится в приговоре суда .

Также в документе приводятся слова одного из свидетелей по делу. Речь идет, в частности, о “сложности и опасности маршрута, которая заключалась в том, что водители, рискуя собственной жизнью на границе, снимают номера и отдают свои документы”.

Суд признал, что подозреваемый Вячеслав Забалуев передал 990 тысяч рублей от начальника руководителю Центра госсанэпидемнадзора Южного военного округа, и приговорил его к пяти с половиной годам тюрьмы.

Присутствие России на Донбассе

С первых дней военных действий на востоке Украины официальный Кремль опровергал всякую причастность к конфликту и отрицал присутствие регулярной русской армии на оккупированных территориях.

Российские провластные политики утверждали, что украинским военным на Донбассе противостоит так называемая народная милиция и ополченцы, в состав которых входят жители Донетчины и Луганщины.

В то же время, на присутствие ВС РФ на территории Донбасса фиксировали как журналисты, так и украинские спецслужбы. Теперь это присутствие фактически было подтверждено и в российском суде.