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Факты / Мир / Россия

Россия потребовала от НАТО гарантий о неприсоединении Украины и Грузии

Валентина Летяк редактор ленты
прапори НАТО

Москва выдвинула условия НАТО и США относительно гарантий безопасности, в частности не вхождения Украины и Грузии в Альянс. МИД РФ обнародовал проекты договоров.

В проекте договора с США и НАТО о гарантиях безопасности есть несколько пунктов, которые касаются непосредственно Украины:

– Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил, что Москва требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

В который раз используя язык шантажа, представитель российской дипломатии отметил, что “это не ультиматум Западу, но нельзя недооценивать серьезность этих предупреждений”.

Рябков пожаловался на “подрыв безопасности России” и попытки создать вокруг РФ “враждебную среду”.

При этом признал, что пока реакция США и НАТО на требования Кремля не обнадеживает.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение о присоединении Украины находится в сфере юрисдикции только Киева и 30 членов Североатлантического альянса.

По его словам, поддержка Украины со стороны НАТО не несет никакой угрозы России.

Столтенберг добавил, что Россия не имеет права вето на вступление Украины в Североатлантический альянс.

Источник: Интерфакс

Фото: Depositphotos

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