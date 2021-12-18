С 18 декабря 2021 года Россия официально покинула состав группы государств-участников Договора по открытому небу.

В МИД РФ сообщили, что решение выйти из договора принималось трудно.

— Мы пошли на этот шаг в интересах укрепления международной безопасности. Одним из весомых аргументов стало тогда участие в договоре США, которые выступали за транспарентность в военной области, но не спешили открывать свою территорию для применения мер доверия, — отметили в МИД России.

В российском ведомстве считают, что договор “пал жертвой внутренней борьбы различных групп влияния в США”, и возложили всю ответственность за якобы деградацию договора на Соединённые Штаты Америки.

Договор об открытом небе подписали 24 марта 1992 года в Хельсинки. Его участниками стали 27 государствам. Целями документа были содействие большей открытости военной деятельности, а также укрепление безопасности. Страны обязывались разрешать другим сторонам договора совершать над своей территорией наблюдательные полеты с использованием фото- и видеосъемки.

В ноябре 2020 года США объявили о выходе из договора, обвинив РФ в его нарушении и ограничениях на полеты над Чечней и Калининградском районе.

Ранее Министерство иностранных дел РФ опубликовало предложение относительно проектов Договоров между США и Россией, а также НАТО и РФ, по гарантиям безопасности.

Источник: МИД РФ