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Факты / Мир / Россия

Хочу Украину и Северный полюс: крупнейшая канадская газета сделала карикатуру на Путина

Абрамова Юлия редактор ленты
путін

В Канаде сделали карикатуру на президента России Владимира Путина.

Художник Тео Мудакис из Toronto Star изобразил условное послание главы РФ Санте.

Издание опубликовали рисунок, на котором изображен Санта-Клаус с письмом от главы Кремля.

Автор карикатуры, ввиду агрессии России, показал, что желает получить президент России.

В руках Санта-Клаус держит письмо, поступившее из России. Подпись говорит о том, что отправителем является Владимир Путин. Рождественский персонаж сосредоточенно читает его заказ.

– Дорогой Санта! Хочу получить то, что мое. 1. Украину. 2. Северный полюс, – написано в письме.

Напомним, что не только Канада троллила Путина. В 2020 году в официальном аккаунте Украины в соцсетях ответили представительству России, что назвало оккупированный Крым своим. В сообщении показали фото главы Кремля, на котором он погружается в глубины Черного моря.

— Крымские воды видели более безобразных существ, – такова была подпись.

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Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников призвал страны помочь наступательным вооружением из-за планов России начать широкомасштабную войну.

Источник: Toronto Star

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