Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Россия

Путин считает, что США разместят в Украине гиперзвуковое оружие, чтобы пригрозить РФ

Наташа Тарчевська редактор ленты
Путин

США работают над созданием гиперзвукового оружия, которое в будущем будут “поставлять” в Украину, что представляет серьезную угрозу для России.

С таким заявлением выступил 21 декабря президент РФ Владимир Путин.

— В США пока нет гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится. Это ведь не скрыть, все фиксируется. Испытания проходят успешно, неуспешно – ясно, нам примерно понятно, когда это будет. Ну, и поставят в Украину гиперзвуковое оружие, – заявил он на заседании коллегии Минобороны РФ.

По мнению Путина, под этим прикрытием официальный Вашингтон сможет “вооружать и толкать в Россию экстремистов”. Он также отметил, что это не обойдет стороной и Крымский полуостров.

В то же время Путин напомнил о российском преимуществе в виде гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты Циркон (другое название – 3M22).

— Это не значит, что завтра его будут применять, потому что у нас Циркон уже есть, а у них пока нет. Не значит, что завтра будут применять, но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы РФ, скажем, в Крым. При выгодных, как они считают, для себя обстоятельствах, — отметил он.

В конце своего выступления президент РФ в очередной раз напомнил, что Кремль не собирается “безвольно смотреть на угрозы”, которые якобы создают для России западные страны.

Читайте
Беларусь готова разместить российское ядерное оружие внутри страны - МИД

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка