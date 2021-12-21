Путин считает, что США разместят в Украине гиперзвуковое оружие, чтобы пригрозить РФ

США работают над созданием гиперзвукового оружия, которое в будущем будут “поставлять” в Украину, что представляет серьезную угрозу для России.

С таким заявлением выступил 21 декабря президент РФ Владимир Путин.

— В США пока нет гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится. Это ведь не скрыть, все фиксируется. Испытания проходят успешно, неуспешно – ясно, нам примерно понятно, когда это будет. Ну, и поставят в Украину гиперзвуковое оружие, – заявил он на заседании коллегии Минобороны РФ.

По мнению Путина, под этим прикрытием официальный Вашингтон сможет “вооружать и толкать в Россию экстремистов”. Он также отметил, что это не обойдет стороной и Крымский полуостров.

В то же время Путин напомнил о российском преимуществе в виде гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты Циркон (другое название – 3M22).

— Это не значит, что завтра его будут применять, потому что у нас Циркон уже есть, а у них пока нет. Не значит, что завтра будут применять, но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы РФ, скажем, в Крым. При выгодных, как они считают, для себя обстоятельствах, — отметил он.

В конце своего выступления президент РФ в очередной раз напомнил, что Кремль не собирается “безвольно смотреть на угрозы”, которые якобы создают для России западные страны.