В Кремле считают расширение состава НАТО “пересечением красной линии”

Россия не воспринимает дальнейшее расширение НАТО. Она будет рассматривать его как “пересечение красной линии”. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

– Наша позиция о расширении НАТО хорошо известна – это будет красной линией, если Альянс продолжит передвигаться все ближе к границам Российской Федерации, – отметил он.

В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США якобы наращивают военное присутствие возле границ России. По его словам, в странах Восточной Европы на ротационной основе якобы размещены американские подразделения общей численностью около 8 тыс. военнослужащих.

Соответствующие заявления делаются на фоне того, что Россия сама продолжает стягивать войска к границе с Украиной. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в разведке США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что в Альянсе не видят признаков того, что количество российских войск вблизи границ Украины сокращается.

Кроме того, заявления о красных линиях делаются со стороны Кремля на фоне требований, которые Россия выдвинула США и Североатлантическому альянсу. Так, Кремль требует не расширять НАТО, в частности, не включать в его состав Украину и Грузию.

Еще одно требование касается всех стран-членов Североатлантического альянса. Россия хочет, чтобы они обязались не вести какую-либо военную деятельность в Украине, а также на территории других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Также Россия требует от НАТО регулярно информировать друг друга об оценке угроз и вызовов безопасности, отчитываться о своих военных учениях и маневрах.

Со своей стороны Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что только члены НАТО и Украина могут решать вопросы развития своих отношений. В то же время в Альянсе еще раз подтвердили поддержку Украины и напомнили, что эскалация конфликта будет иметь серьезные последствия для России.