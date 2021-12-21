В России учат делать братские могилы – в МЧС создали инструкцию

В России разработана инструкция по массовым захоронениям в мирное и военное время. Соответствующий документ опубликован на сайте МЧС РФ. Он был принят в сентябре 2021 года и вступит в силу 1 февраля 2022-го.

В нем собраны рекомендации относительно стандарта братских могил, а также отмечается необходимость формирования людей в группы для сбора, доставки и захоронения трупов.

Согласно разработанной инструкции, далее следует выбрать место для братской могилы, учитывая близость подземных вод, рельеф местности и наличие жилых домов.

Местным органам власти там рекомендуют заранее подготовиться и запастись гробами, мешками и дезинфекторами. Указано и количество времени, которое понадобится на создание братской могилы, ее размеры и технику, необходимую для создания.

Фактически власти РФ на законодательном уровне утвердили механизм быстрой организации массового захоронения для людей или животных, “погибших во время военных конфликтов или вследствие ЧС в мирное время”.

Более того, в МЧС РФ расписали детальный механизм работы над созданием братской могилы — от разработки котлована и до засыпания рядов с умершими. В качестве примера там привели ситуацию с похоронами тысячи трупов в сутки.

В их инструкции предлагается хоронить 1 тыс. погибших в течение суток “с момента нанесения ядерного удара”. Для этого нужно вырыть котлован, сложить в него первый ряд подготовленных погибших тел, засыпать первый ряд землей, затем уложить второй ряд, и уже засыпать их.

В начале декабря глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что Украина сотрудничает с такими союзниками, как США и Великобритания, над способами сдерживания Кремля, но дал сигнал, что украинские военные готовы защищать страну.

По его словам, в случае нападения Москвы украинская армия будет готова защитить свои территории, поэтому будет много погибших российских солдат.