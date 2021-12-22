В Подмосковье в течение нескольких дней проводились соревнования по военно-патриотическому воспитанию. Школьники соревновались в таких дисциплинах, как чтение карт, стрельба, и принимали участие в викторинах по истории.

Соревнования частично финансировались Кремлем.

— Родители и дети понимают, что эта агрессивная оболочка вокруг нас сжимается, твердеет, — сказал Святослав Омельченко, ветеран спецназа КГБ, основатель группы Вымпел, проводящей мероприятие.

В течение последних восьми лет российское правительство продвигало идею о том, что Россия окружена врагами, пропуская эту концепцию через национальные институты: школы, вооруженные силы, средства массовой информации и православную церковь.

— Власти активно продают идею войны, — сказал Дмитрий Муратов, редактор российской Новой газеты, лауреат Нобелевской премии мира в этом году.

Выступая во вторник перед российским военным руководством, Путин настаивал на том, что Россия не желает кровопролития, но готова ответить военно-техническими мерами на то, что президент назвал агрессивным поведением Запада в восточном регионе Европы.

Четырехлетняя программа стоимостью $185 млн, начатая Кремлем в этом году, направлена ​​на резкое повышение патриотического воспитания россиян, включая план по привлечению не менее 600 тыс. детей в возрасте 8 лет в ряды организации Юнармии (Молодая армия).

А для взрослых существуют политические телепередачи, например, Москва. Кремль. Путин, в которой рассказывают о фашистском перевороте в Украине и о Западе, стремящемся уничтожить Россию.

И всех объединяет почти священная память о победе Советского Союза во Второй мировой войне.

Алексей Левинсон, руководитель Левада-центра, независимого московского социологического агентства, называет эту тенденцию милитаризацией сознания россиян. Согласно опросам центра, в 2018 году армия стала самой авторитетной институцией страны, превзойдя даже президента. В этом году доля россиян, заявивших, что они опасаются мировой войны, достигла самого высокого уровня с 1994 года — 62%.

По словам Левинсона, это не значит, что русские будут приветствовать кровопролитное территориальное завоевание Украины.

В России ежегодно празднуют победу над нацистской Германией именно в Великой Отечественной войне, а не во Второй мировой войне. Вместо того чтобы почтить память 27 млн погибших, Кремль применяет нарратив о Второй мировой войне, утверждая, что России угрожают враги, жаждущие ее уничтожения.

На прошлой неделе по государственному телевидению в новостном шоу высмеивали угрозы санкциями против России со стороны тех, “кто не знает, как напугать народ, потерявший более 20 млн мужчин, женщин, стариков и детей в последней войне”.

Согласно опросу, проведенному Левада на прошлой неделе, 39% россиян заявили, что война между Россией и Украиной неизбежна или весьма вероятна. Половина заявили, что Соединенные Штаты и НАТО виноваты в росте напряженности, и не более 4% — во всех возрастных группах — заявили, что виновата Россия.

Россия не агрессор

Убеждение всего общества в том, что Россия не агрессор, отражает основную идеологию советских времен: страна ведет только оборонительные войны. Правительство даже выделило деньги на фильмы, посвященные этой теме: в апреле Министерство культуры РФ постановило, что исторические победы России и миротворческая миссия России являются одними из приоритетных тем для кинопродюсеров, ищущих государственное финансирование.

— Сейчас продвигается идея, что Россия — миролюбивая страна, постоянно окруженная врагами, — сказал Антон Долин, российский кинокритик.

При этом опросы показывают, что молодые люди более позитивно относятся к Западу, чем россияне старшего возраста, а эйфория от аннексии Крыма рассеялась на фоне экономической стагнации.

Источник: The New York Times

Фото: Юнармия