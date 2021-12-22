Россия требует от США и НАТО так называемых гарантий безопасности. Которые, в частности, предполагают запрет на вступление Украины в Альянс. При этом сама Украина, по убеждению Москвы, участвовать в этих переговорах не должна.

— Мнение президента, точка зрения администрации такова, что право суверенных государств выбирать партнеров и союзы – это базовый принцип европейской безопасности. Отношения НАТО с Украиной – это вопрос только Украины и 30 союзников, — отметила представитель Белого дома Джен Псаки.

При этом Соединенные Штаты не против переговоров с Россией. Однако даже при координации этих переговоров с европейскими партнерами и снижения градуса напряжения со стороны Кремля, пока деэскалации в Госдепе не видят.

— Ни одна страна, какой бы большой, какой бы могущественной она ни была, какой бы военной мощи она ни имела, независимо от того — есть у нее ядерное оружие, или нет, ни одна страна не имеет права диктовать или определять границы, издеваться над меньшими государствами, запугивать, заставлять их, преследуя таким образом собственные интересы, — заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

Вместо переговоров президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий нерасширения НАТО и пугает россиян гиперзвуковым оружием, которое США вроде бы собираются разместить в Украине.



При этом Путин в своем выступлении перед российским военным командованием не упомянул о десятках тысяч военных вблизи украинской границы.

Соединенные Штаты прорабатывают разные варианты развития событий — в том числе и самые плохие. Как пишет издание The Washington Post, в Белом Доме будет разработан план оказания помощи Украине на случай, если Россия захватит власть в Украине.