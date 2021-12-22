Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Россия

Ультиматум Путина: в США готовы к любому развитию событий в Украине

Марта Бондаренко редактор ленты
Ультиматум Путина: в США готовы к любому развитию событий в Украине

Россия требует от США и НАТО так называемых гарантий безопасности. Которые, в частности, предполагают запрет на вступление Украины в Альянс. При этом сама Украина, по убеждению Москвы, участвовать в этих переговорах не должна.

— Мнение президента, точка зрения администрации такова, что право суверенных государств выбирать партнеров и союзы – это базовый принцип европейской безопасности. Отношения НАТО с Украиной – это вопрос только Украины и 30 союзников, — отметила представитель Белого дома Джен Псаки.

При этом Соединенные Штаты не против переговоров с Россией. Однако даже при координации этих переговоров с европейскими партнерами и снижения градуса напряжения со стороны Кремля, пока деэскалации в Госдепе не видят.

Читайте
Переговоры США с РФ могут состояться в январе - Госдепартамент

— Ни одна страна, какой бы большой, какой бы могущественной она ни была, какой бы военной мощи она ни имела, независимо от того — есть у нее ядерное оружие, или нет, ни одна страна не имеет права диктовать или определять границы, издеваться над меньшими государствами, запугивать, заставлять их, преследуя таким образом собственные интересы, — заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

Вместо переговоров президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий нерасширения НАТО и пугает россиян гиперзвуковым оружием, которое США вроде бы собираются разместить в Украине.

При этом Путин в своем выступлении перед российским военным командованием не упомянул о десятках тысяч военных вблизи украинской границы.

Соединенные Штаты прорабатывают разные варианты развития событий — в том числе и самые плохие. Как пишет издание The Washington Post, в Белом Доме будет разработан план оказания помощи Украине на случай, если Россия захватит власть в Украине.

Читайте
Беларусь готова разместить российское ядерное оружие внутри страны - МИД

Источник: Вікна

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка