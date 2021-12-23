Перед пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина участвующих в ней журналистов перед входом в выставочный зал Манеж в Москве обрабатывают частицами серебра.

Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова в эфире одного из прокремлевских каналов.

По ее словам, это одна из принятых мер из-за пандемии, ведь во время подготовки пресс-конференции особое внимание уделялось санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Крылова отметила, что в выставочном центре поставили “уникальный прибор, который будет специально обрабатывать серебром всех журналистов”.

– Это абсолютно безопасно, наоборот, я бы сказала, это даже полезно, – сказала Крылова.

Кроме этого, в выставочном зале стулья расставили с дистанцией в полтора метра, а еще установили санитайзеры.

Издание Meduza отмечает, что серебро действительно используется в современной медицине, но его антибактериальные свойства применяют в основном во время ожогов. А в современной медицине серебро обычно используют не для борьбы с вирусами, а для борьбы с бактериями.

Медицинский редактор издания Дарья Саркисян подчеркнула, что ей не удалось найти никаких официальных рекомендаций от врачебных организаций или организаций здравоохранения, которые предлагали использовать серебро таким образом для дезинфекции.

Саркисян пошутила, что с таким же успехом “можно было просто позвать группу Serebro – эффективность такая же, но так хотя бы веселее”.