В России объявили об отводе 10 тысяч своих военных, в том числе из граничащей с Украиной области.

Об этом сообщают в Южном военном округе минобороны РФ.

В российском ведомстве сообщают, что завершился этап военных учений отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск.

Более 10 тыс. военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов, — говорится в сообщении минобороны РФ.

Учения проводились на общевойсковых полигонах, дислоцированных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Республиках Северного Кавказа и оккупированном Крыму, а также на полигонах военных баз в Армении, частично признанной Абхазии и самопровозглашенной Южной Осетии.