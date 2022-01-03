РФ своими действиями пытается проверить Европу – премьер-министр Польши

Российская Федерация своими нынешними действиями пытается проверить насколько далеко она сможет продвинуться вглубь европейского континента.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Поэтому мы должны оставаться солидарными и едиными! – подчеркнул политик.

По его словам, президент России Владимир Путин использует силовые методы в разных сферах: в частности, пытается оказывать экономическое воздействие на своих противников.

— Он знает, что его власть зависит от цены на голубое топливо. Путин делает все, чтобы держать Европу в зависимости от своих поставок, — резюмировал премьер-министр Польши.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что во всем поддерживает Украину, если это касается сохранения ее территориальной целостности, а также демократического устройства.

Дуда отметил, что получает информацию о ситуации на украинско-российской границе от польских служб и союзников Польши.

Президент также подчеркнул, что ситуация очень серьезна и он ничего не исключает.