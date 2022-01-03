Оставаться опасно: украинский журналист Цымбалюк покинул Россию

Журналист Роман Цымбалюк срочно вернулся в Украину. В Москве он прожил последние 13 лет.

Об этом он заявил в одном из интервью. Причиной стала серьезная угроза свободе журналиста: в начале декабря 2021 его обвинили в разжигании вражды и ненависти к россиянам.

— Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила, – заявил Роман Цымбалюк.

По словам журналиста, Кремль решил “очень серьезно” заняться ним, а делом занимаются в Администрации президента РФ.

Также Роман Цымбалюк подчеркнул, что совсем не расстроен своим отьездом в Украину, поскольку все равно не собирался жить в Москве.

— Кто-то хотел, чтобы меня осудили, кто-то говорил, что я шпионю, кто-то еще какую-нибудь фигню выдавал. Поэтому сейчас нужно дождаться и понять, как действовать дальше… Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют, – заметил он.

Напомним, 8 декабря украинского журналиста Романа Цымбалюка вызвали на допрос в Москве в связи с обвинениями в разжигании вражды и ненависти.

Поводом к проверке и возможному открытию дел против украинского журналиста стал его Youtube-канал.

По состоянию на 2021 год, Роман Цымбалюк был единственным украинским журналистом, аккредитованным в России. Он был частым гостем российских политических программ, где занимал открытую проукраинскую позицию.