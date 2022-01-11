Отсутствие деэскалации на границе Украины создает в США ощущение чрезвычайной ситуации. Об этом заявил посол Соединенных Штатов Америки в Москве Джон Салливан в эфире российского телеканала Дождь.

— На мой взгляд, ситуация на границе не менялась с тех пор, как директор ЦРУ Бернс приезжал сюда в начале ноября, чтобы выразить наши опасения по поводу обострения ситуации, которое мы наблюдали в прошлом году на границе с Украиной, — заявил Салливан.

Относительно опасности массового вторжения РФ в Украину Салливан отметил, что в США считают это “очень реальной угрозой”.

— У нас есть острая проблема в Украине. Ситуация обостряется массированным стягиванием российских военных сил на границу с Украиной. В США это создает ощущение чрезвычайной ситуации, и вы слышали, как госсекретарь Блинкен говорит о необходимости деэскалации, а замгоссекретаря сказала об этом накануне, – подчеркнул он.

Посол США также отметил, что принцип принятия новых стран в НАТО не может быть пересмотрен, ведь он “прошел проверку временем с тех пор, как в 1949 году был принят Североатлантический договор”.

Салливан заявил, что решение о расширении Альянса принимают только участники НАТО и страна, стремящаяся вступить в объединение, в этом заключается ответ Запада на предложение Москвы о непринятии в НАТО новых стран-участниц.

10 января в Женеве прошли переговоры между делегациями США и России. Они продолжались почти восемь часов с перерывом на обед.

В ходе переговоров Россия выдвинула США принципиальные условия для достижения прогресса по другим вопросам. Одно из них – отказ от “освоения территорий” государств, ставших членами Альянса после 1997 года.