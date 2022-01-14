Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Россия

Польский с ошибками: Варшава обвинила РФ в кибератаке против Украины

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
хакери

Кибератаки на сайты украинских государственных учреждений имеет признаки работы Российской Федерации против стран Запада.

Такое мнение выразил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

По его словам, сообщение, размещенное на украинских госайтах, носит дезинформационный характер.

— Содержание сообщения, размещенного агрессорами на сайтах, было написано, в том числе, на польском языке, но в нем были серьезные ошибки, что свидетельствует о том, что текст написан кем-то, для кого польский язык не родной, – отметил он.

Спикер отметил, что в сложившейся ситуации задействована третья сторона, которая пытается разжечь конфликт между Польшей и Украиной.

Жарин также добавил, что такие действия — часть постоянной линии нарратива РФ в отношении стран Центральной Европы.

— Действия российских служб, направленные на отношения между Польшей и соседними странами, являются перманентным элементом враждебной политики Москвы по странам Центральной Европы. Поэтому последнюю атаку следует оценивать через призму более широких действий России против Запада, — пояснил политик.

Он также добавил, что кибератаки и дезинформация, которую распространяет Россия нужно трактовать через призму усиления агрессии Кремля против НАТО и Украины.

Читайте
РФ готовит провокации против собственных войск, чтобы обвинить в этом Украину – ГУР

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка