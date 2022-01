Россия перебрасывает Искандеры к границам Украины с Дальнего Востока — CIT

Аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT), которые отслеживают передвижение армии РФ, зафиксировали переброску российских ракетных комплексов Искандер с Дальнего Востока к границам Украины.

Так, 11 января появилось видео, которое сняли на Дальнем Востоке России. На нем аналитики смогли опознать оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 Искандер-М.

Possibly, Iskander-M short-range ballistic missile systems. Russia already has 4-5 Iskander-M brigades fairly close to Ukraine. 508/ https://t.co/2Ivaflf989

Специалисты отмечают, что подобные, только менее аккуратно накрытые машины, видны на другом видео, снятом в Свердловской области и выложенном 13 января. На видео запечатлены КУНГи (стандартизированный по габаритам тип закрытого кузова-фургона военных грузовых автомобилей и прицепов — Ред.) на трехосных шасси КАМАЗ.

Аналитики считают, что эта техника может быть машинами комплекса Искандер-М (9Т248, 9С552, 9С920-1 или 9У91).

Кроме того, на видео присутствуют автопоезда с седельными тягачами КАМАЗ-44108 и бортовыми полуприцепами. По мнению CIT, эта техника используется для перевозки длинных (около 7 м) ракет комплекса, и их можно заметить, например, на кадре телеканала Министерства обороны России, опубликованном исследователем Робертом Ли, где с беспилотника сняты машины комплекса Искандер-М.

Nice aerial shot of the 448th Missile Brigade’s Iskander-M systems and their logistics support. 2/ pic.twitter.com/WGyxcjFRfh

— Rob Lee (@RALee85) July 16, 2021