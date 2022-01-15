Россия перебрасывает Искандеры к границам Украины с Дальнего Востока — CIT

Аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT), которые отслеживают передвижение армии РФ, зафиксировали переброску российских ракетных комплексов Искандер с Дальнего Востока к границам Украины.

Так, 11 января появилось видео, которое сняли на Дальнем Востоке России. На нем аналитики смогли опознать оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 Искандер-М.

Possibly, Iskander-M short-range ballistic missile systems. Russia already has 4-5 Iskander-M brigades fairly close to Ukraine. 508/https://t.co/2Ivaflf989 — Rob Lee (@RALee85) January 12, 2022

— Несмотря на то, что характерные восьмиосные пусковые установки 9П78-1 и/или транспортно-заряжающие машины (ТЗМ) 9Т250-1 укрыты брезентом, их можно опознать по очертаниям. Здесь стоит отметить, что за все время наблюдений мы не видели, чтобы брезентом полностью накрывали какую-то другую технику, кроме этих двух машин комплекса Искандер-М, — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что подобные, только менее аккуратно накрытые машины, видны на другом видео, снятом в Свердловской области и выложенном 13 января. На видео запечатлены КУНГи (стандартизированный по габаритам тип закрытого кузова-фургона военных грузовых автомобилей и прицепов — Ред.) на трехосных шасси КАМАЗ.

Аналитики считают, что эта техника может быть машинами комплекса Искандер-М (9Т248, 9С552, 9С920-1 или 9У91).

Кроме того, на видео присутствуют автопоезда с седельными тягачами КАМАЗ-44108 и бортовыми полуприцепами. По мнению CIT, эта техника используется для перевозки длинных (около 7 м) ракет комплекса, и их можно заметить, например, на кадре телеканала Министерства обороны России, опубликованном исследователем Робертом Ли, где с беспилотника сняты машины комплекса Искандер-М.

Nice aerial shot of the 448th Missile Brigade’s Iskander-M systems and their logistics support. 2/ pic.twitter.com/WGyxcjFRfh — Rob Lee (@RALee85) July 16, 2021

Аналитики ссылаются на информацию из открытых баз данных, в соответствии с которой, эти составы выехали со станции Дивизионная в Улан-Удэ и со станции Биробиджан-2, неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я российские ракетные бригады соответственно. Эти объединения, имеющие на вооружении Искандеры, входят в состав 36-й и 35-й общевойсковых армий РФ.

Ранее в CIT уже писали о движении соединений из этих армий в западном направлении. О переброске 107-й ракетной бригады в Украину также упоминается в комментариях к одному из видео с военной техникой, добавили эксперты.

В CIT отмечают, что переброска ОТРК Искандер-М не является чем-то новым: весной прошлого года исследователи уже замечали в Воронежской области Искандеры, предположительно 119-й ракетной бригады из состава 41-й общевойсковой армии, которую в это время перебрасывали на полигон Погоново. Позже их разглядели и на спутниковых снимках самого полигона.

Аналитики акцентируют внимание на том, что подобные бригады — это средство армейского уровня, что означает, что из Восточного военного округа перебрасываются, скорее всего, не отдельные батальонно-тактические группы, а значительные силы дислоцированных там армий.

В свою очередь, в Министерстве обороны России объяснили переброску частей и соединений Восточного военного округа внезапной проверкой с выдвижением на полигоны на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации.

— Однако, во-первых, до учений Восток-2022, в рамках подготовки к которым якобы проводится переброска, еще 8 месяцев, а во-вторых, можно вспомнить, что в 2014 году переброску российских регулярных частей для ввода на территорию Украины также объясняли учениями, — резюмируют эксперты из CIT.

Скопление войск РФ на границе Украины

12 января аналитики из Conflict Intelligence Team сообщали, что за последнюю неделю зафиксировали в социальных сетях около 30 видео, свидетельствующих о переброске военнослужащих и техники из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы РФ.

Накануне американская разведка сообщила, что Россия заранее направила на восток Украины группу диверсантов, которые могут провести там спецоперацию под ложным флагом. Это сделали на тот случай, если Кремлю понадобится предлог для военного вторжения.

О подобной спецоперации сообщили и в Главном управлении разведки Украины: так, специальные службы РФ готовят ряд провокаций против своих же военнослужащих, чтобы обвинить в этом украинскую армию.

Источник: Conflict Intelligence Team

Фото: Conflict Intelligence Team