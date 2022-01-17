Напряжение на границе с Украиной вряд ли сможет улучшить рейтинг Путина — Times

Президент России Владимир Путин может создавать напряжение на границе с Украиной, чтобы повысить свой рейтинг. Однако признаков того, что россияне готовы снова объединиться вокруг своего лидера, как в 2014 году, мало.

Об этом сообщает The Times, объясняя, что сейчас российские пенсионеры, которые ранее жаловались на украинские власти, больше возмущаются ценами на продукты.

— Если президент Путин надеялся, что патриотический подъем отвлечет внимание от недовольства из-за цен на продукты и усилит его падающую популярность, то он не увидел такого ответа. Нет того триумфального национализма, с которым встречали аннексию Крыма в 2014 году, — отмечает издание.

По информации издания, рейтинг Владимира Путина опустился до 32%, в том числе частично из-за санкций Запада. Также издание обращает внимание на то, что государственное российское телевидение сейчас раздувает пламя войны, однако его риторика более сдержанная, чем восемь лет назад.

Отметим, что следующие президентские выборы запланированы в России на март 2024 года.

Между тем глава ОБСЕ Збигнев Рау сообщил, что на сегодняшний день риск возникновения новой войны в Европе значительно выше, чем в течение последних 30 лет.

Он уверен, что ОБСЕ должна сконцентрироваться на решении проблем в сфере безопасности в Восточной Европе, в частности на мирном урегулировании вооруженного конфликта на украинском Донбассе.