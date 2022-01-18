В ожидании санкций: в РФ наибольшее падение фондового рынка с начала пандемии

Вечером 18 января индекс Московской биржи упал на 7,39% до 3297,12 пункта. Таким образом, основной индикатор российского фондового рынка опустился до самого низкого уровня с февраля 2021 года – 3306,12 пункта.

Об этом свидетельствуют данные индексов МосБиржи и РТС. Такое падение связано с ожиданием санкций Запада против России.

По состоянию на 19.45 вторника индекс МосБиржи находится на уровне 3 328,94 пункта, что является падением на 6,5%.

В последний раз индекс МосБиржи падал более чем на 5% в течение торгового дня только в начале пандемии коронавируса, 15 апреля 2020 года.

В то же время индекс РТС (“Российская Торговая Система” – Ред.) обвалился на 7,29% до отметки 1 367,45.

По итогам 2021 года рост индекса МосБиржи составил более 15%, а исторический максимум был зафиксирован на уровне 4292,68 пункта на торгах 14 октября 2021 года, свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 19.45 обвал российских индикаторов замедлился.

Падение этих акций началось после неудачных переговоров России с США и НАТО, а также угроз введения санкций со стороны стран Запада. По данным экспертов, все это обеспечило масштабный отток инвесторов.

Санкции против РФ в случае вторжения в Украину

Резкий обвал фондовых рынков произошел по завершении переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

14 января американский сенатор-республиканец Марко Рубио представил законопроект о санкциях против России. Так, проектом предусматривается, что визы и имущество политического руководства России, в том числе президента РФ Владимира Путина, будут заблокированы на территории США, если российские войска вторгнутся на территорию Украины. Эти и другие рестрикции в отношении России, согласно проекту закона, будут требоваться от других западных партнеров Соединенных Штатов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что развитие ситуации вокруг Украины зависит от Кремля, который должен выбрать путь эскалации и санкций или путь диалога и дипломатии.

В частности, пресс-секретарь Администрации президента США подтвердила информацию, что Россия готовит провокации для проведения нового военного вторжения на территорию Украины.