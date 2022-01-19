Бывший украинский прокурор и экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская не поедет послом в африканскую страну Кабо-Верде.

В МИД РФ в комментарии радио Эхо Москвы сообщили, что ее отъезд отменяется по личным причинам. Что это за личные причины, в ведомстве не уточнили.

Российское издание Znak.com сообщило, что причиной того, что Поклонская после трех месяцев после назначения так и не уехала в Кабо-Верде, может быть отсутствие агремана. Это своеобразное согласие на назначение главой дипломатического представительства. При этом страна пребывания, не согласная с назначением конкретного лица послом, может не объяснять мотивы своего решения.

Сама Поклонская заявила, что не вступила в должность посла РФ в Кабо-Верде по “личным причинам”.

Ее назначили послом в африканскую островную страну Кабо-Верде еще в середине октября. За это назначение она благодарила Путина и назвала его “долгожданным”. По ее словам, это назначение не ссылка, а “большая радость”.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на назначение Поклонской послом и заявило, что потребует ее экстрадиции из Кабо-Верде.

В ведомстве напомнили, что бывший прокурор российской оккупационной администрации Крыма разыскивается в Украине за государственную измену и находится под санкциями ряда стран.

Источник: Эхо Москвы, Znak