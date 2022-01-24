Из-за падения курса рубля: ЦБ РФ приостановил закупку валюты

Центральный банк Российской Федерации принял решение временно приостановить закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за снижения курса рубля.

Это позволило стабилизировать курс и даже немного его восстановить, сказано в сообщении Банка России.

В частности, курс рубля по отношению к доллару и евро опустился примерно на 50 копеек: доллар сейчас стоит 78,7 рублей, а евро — 88,9.

— Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, — сообщили в пресс-службе регулятора.

Закупка иностранной валюты будет восстановлена после стабилизации обстановки на финансовом рынке, объяснили в Центробанке.

В пресс-службе регулятора также добавили, что специалисты постоянно отслеживают ситуацию и имеют достаточное количество инструментов, позволяющих предотвратить угрозы для финансовой стабильности РФ.

Напомним, ранее экономист и эксперт Джорджтаунского университета Андерс Аслунд сообщил, что на фоне угрозы российского вторжения стоимость украинских евробондов в долларах рухнули на 300 базисных пунктов.

Их доходность колеблется в пределах 11-15%, поэтому Украина на данный момент практически не участвует в операциях на международном финансовом рынке.

Кроме того, привлекательность резко утратил и российский рубль на фоне усиливающейся напряженности в отношениях России с Западом и упорной инфляции в стране.

Источник: Банк России

Фото: Банк России