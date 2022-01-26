В мировом рейтинге миллиардеров Forbes 104 россиянина, и у 76 из них с конца декабря сократилось состояние. Больше всего потерь у владельцев Новатэка и Сибура Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко.

Как отмечает Forbes, январь оказался одним из худших месяцев для российского фондового рынка за последние два года.

После 13 января, когда появилось заявление российского МИДа о проблемах в переговорах с НАТО, индекс Московской биржи упал более чем на 2%. 18 января падение составило 6,5%. Последний раз сокращение индекса Московской биржи более чем на 5% фиксировалось весной 2020 года — в начале пандемии.

24 января на фоне рисков нового вторжения России в Украину индекс Московской биржи упал на 5,9%. Курс доллара поднялся выше 79 рублей, евро — 89 рублей.

Совокупное состояние 104 российских миллиардеров с 20 декабря 2021 года сократилось на $27,9 млрд.

В относительном выражении самые крупные потери у основателя Arrival Дениса Свердлова — оценка его состояния уменьшилась за месяц на 46%.

На втором месте — основатель Яндекса Аркадий Волож, чье состояние сократилось на 26% (минус $600 млн, до $1,7 млрд). Третий — Олег Тиньков — он потерял 21% своего состояния.

Источник: Forbes