Яхты размером с многоэтажку, шикарные виллы на побережье и дорогие автомобили. Обыденность верхушки русской элиты. А к хорошей жизни, как известно, привыкаешь быстро.

Но уже скоро судьба может подбросить неприятный сюрприз и люкс придется сменить на эконом.

Законопроект о введении ограничений в случае усиления военной агрессии со стороны России был внесен на рассмотрение Конгресса. Он подразумевает, что под санкции может попасть даже лично Путин. Событие может стать прецедентом, ведь в мировой практике это не принято.

Официально Владимир Владимирович заявлял, что активов за границей нет. А сам живет на полном гособеспечении.

Но какое состояние Путина за границей можно заморозить?

По некоторым данным, деньги Путина обращаются где-то в системе Института религиозных дел, или, как его иногда называют, банк Ватикана. Поговаривают, что в этой системе Путин хранит $300 млн. Но это лишь предположение, потому что проверить это почти невозможно.

В санкционный список также могут попасть дочери Путина и гимнастка Алина Кабаева.

Первые звоночки о возможной потере имущества уже получил российский Олигарх Олег Дерипаска. В октябре прошлого года ФБР провело обыски сразу в двух поместьях, связанных с бизнесменом: оба имения — в США, в Вашингтоне и в Нью-Йорке.

Даже если имущество переписано на родственников, как в случае с Дерипаской, это не преграда. То есть они формально считают, что это уклонение. И все это будет заморожено.

Немало от новых санкций может потерять и другой олигарх из окружения Путина. 142-е место в рейтинге самых богатых людей по версии Forbes занимает Роман Абрамович.

Считать количество, и что самое главное, стоимость недвижимости – очень сложно.

Но не олигархами едиными. В случае введения санкций распрощаться со своим имуществом может и известный пропагандист Владимир Соловьев.

Под щедрую раздачу американских санкций может попасть и руководитель пропагандистского ресурса Russia Today Маргарита Симоньян.

По данным расследования команды Алексея Навального, госпожа Симоньян вместе со своим мужем и другими родственниками отмыли на съемках фильма о крымском мосте по меньшей мере 46 млн руб.

С медийных персон в санкционный список попал еще и директор Первого канала Константин Эрнст. Официальных сведений немного, но говорят, он имеет недвижимость на побережье Майами.

Под санкциями может оказаться и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Известно, что его дочь живет в Париже. Туда же часто любит летать молодая жена чиновника Татьяна Навка. Пока что, ведь скоро она может стать невыездной.

Труднее будет поехать к своей дочери и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Говорят, что именно в Штатах министр планировал доживать старость.

Пчелы против меда. Приблизительно так выглядит ситуация, когда подсанкционная российская элита вовсю ругает Запад. Ограничения еще не введены, их только обсуждают, а путинское окружение уже понемногу поджимает хвосты. Потерять огромное состояние никому не хочется.