Обнародованы новые доказательства постоянного наращивания российской военной техники и развертывания войск вокруг Украины, а новые спутниковые снимки свидетельствуют о дальнейшем расширении военного присутствия в нескольких местах в Беларуси, аннексированном Крыму и на западе России.

Снимки, которые сделала и проанализировала компания Maxar, свидетельствуют, что за последние несколько месяцев происходит расширение действующих российских военных полигонов и гарнизонов в радиусе около 150 миль от украинской границы. Некоторые из них находятся в нескольких милях от границы.

За последние две недели российские войска были переброшены в Беларусь. В министерстве обороны России и Беларуси заявляют, что развертывание войск происходит в преддверии крупных учений, которые пройдут в этом месяце.

В сопроводительной записке компания Maxar говорится, что подобное развертывание отражает повышенный уровень активности и готовности. Компания утверждает, что последние снимки показывают новую фазу российской активности.

По её словам, ранее в большинстве случаев вблизи мест дислокации наблюдалось небольшое количество войск РФ или новое оборудованное жилье для дополнительного персонала, что говорит о том, что некоторые подразделения, возможно, были заранее размещены или переброшены.

Ситуация начала меняться

— За последние пару недель в Беларуси было замечено несколько новых значительных военных дислокаций, — говорится в заявлении компании.

Кроме того, практически в каждом месте развертывания в Беларуси, аннексированном Крыму и на западе России были замечены палатки для военнослужащих/укрытия для личного состава, что говорит о том, что подразделения теперь сопровождаются войсками и повысили общий уровень готовности.

Maxar сравнили снимки сентября и конца января одного и того же военного лагеря в Новоозерном, что в оккупированном Россией Крыму. На снимках видно значительное увеличение активности, на территории лагеря возведены палатки.

— Это означает, что лагерь готов к размещению войск, хотя на данный момент нет никаких доказательств прибытия войск, — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что местные военные тренировки (включая артиллерийские стрельбы и маневры) проводились на многочисленных площадках для учений.

На снимках также видны кратеры от ударов на двух полигонах в России: Погоново и Персиановский. Персиановский находится примерно в 50 км от украинской границы. Погоново находится примерно в 220 км от границы.

На этом снимке от 28 января 2022 года показаны кратеры от ударов на Персиановском полигоне в России.

На этом снимке полигона Осиповичи в центральной части Беларуси показано размещение баллистических ракет малой дальности Искандер.

Аналитик по вопросам обороны, специализирующийся на России и Беларуси, Конрад Музыка из консалтинговой компании Rochan Consulting, заявил, что, по его мнению, в настоящее время в Украине дислоцировано от 74 до 76 российских батальонных тактических групп (БТГ).

Батальонные тактические группы обычно состоят примерно из 1 тыс. солдат вместе с подразделениями поддержки.

Эксперт утверждает, что с первой недели января Россия перебрасывает свои силы из Восточного военного округа — за тысячи километров от Сибири — в Западную Россию и Беларусь.

Подобную информацию ранее сообщали аналитики из CIT.

— Размер этого развертывания является значительным, возможно, до 15-20 БТГ, — написал Музыка.

Он также сообщил, что российские сухопутные войска развернули подразделения, включающие баллистические ракеты малой дальности Искандер, в Беларуси и в частях России, близких к Украине. По его подсчетам, вблизи Украины находится не менее 48 пусковых установок.

Фото: Maxar, Depositphotos