Кремль хочет объявить Deutsche Welle “иноагентом” и прекратить вещание на территории России

Российская Федерация планирует наложить санкции против германской медиакомпании Deutsche Welle. Ее вещание на территории РФ будет запрещено.

Об этом говорится в заявлении российского МИД, обнародованном 3 февраля. В ближайшее время медиакомпания Deutsche Welle получает статус “иностранного агента”.

Среди санкций – закрытие корреспондентского пункта DW в Москве, прекращение вещания, а также лишение сотрудников российского бюро DW аккредитации.

Причиной такого решения стал запрет спутниковой и онлайн-трансляции российского телеканала RT DE в Германии.

Российский МИД пригрозил, что составит закрытый список немецких граждан, якобы причастных к “ограничиванию вещания RT DE и давлению” на российский гостелеканал.

Прогнозируется, что лицам, которые окажутся в этом списке, въезд на территорию России будет запрещен.

Источник: МИД РФ