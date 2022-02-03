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Факты / Мир / Россия

Кремль хочет объявить Deutsche Welle “иноагентом” и прекратить вещание на территории России

Наташа Тарчевська редактор ленты
Кремль хочет объявить Deutsche Welle “иноагентом” и прекратить вещание на территории России

Российская Федерация планирует наложить санкции против германской медиакомпании Deutsche Welle. Ее вещание на территории РФ будет запрещено.

Об этом говорится в заявлении российского МИД, обнародованном 3 февраля. В ближайшее время медиакомпания Deutsche Welle получает статус “иностранного агента”.

Среди санкций – закрытие корреспондентского пункта DW в Москве, прекращение вещания, а также лишение сотрудников российского бюро DW аккредитации.

Причиной такого решения стал запрет спутниковой и онлайн-трансляции российского телеканала RT DE в Германии.

Российский МИД пригрозил, что составит закрытый список немецких граждан, якобы причастных к “ограничиванию вещания RT DE и давлению” на российский гостелеканал.

Прогнозируется, что лицам, которые окажутся в этом списке, въезд на территорию России будет запрещен.

Источник: МИД РФ

Фото: Depositphotos

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