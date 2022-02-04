От полномасштабного вторжения до отступления: шесть основных сценариев российской эскалации

С начала 2022 года Украина активизировала дипломатические усилия, чтобы предотвратить возможную эскалацию со стороны России.

В последние месяцы мы услышали о множестве сценариев — от полномасштабного вторжения до точечной эскалации. Но далеко не все из них можно назвать реалистичными.

Полномасштабное вторжение

Чаще среди экспертов звучали разнообразные теории относительно того, как Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину, и с какой целью.

Раздавались даже такие невероятные предположения, как захват Россией всей территории Украины и уничтожение ее как независимого государства.

Американский Центр стратегических и международных исследований даже писал о возможной попытке силой навязать Украине “союз” с Россией и Беларусью.

— Захватить всю Украину, и вместе с Беларусью объявить о создании Славянского союза великих, малых и белых русов, — пишут об одном из сценариев.

Конечно, такой сценарий мало кто считает вероятным. Да и даже те, в которых идет речь об оккупации, например, части Левобережной Украины, будет очень трудно реализовать.

Вспомним войну в Грузии. Тогда против 29 тыс. грузинских солдат Россия выставила около 70 тыс. военных, а в результате уничтожили всего несколько поселений и оккупировали территорию Южной Осетии.

В случае полномасштабного вторжения в Украину придется противостоять закаленным в боях военным. Поэтому устроить быстрое и внезапное наступление не удастся.

Кроме того, скорость наступления будет постоянно падать. Две самые быстрые бронетанковые операции – взятие Дюнкерка Германией в 1940 году и переброс сил коалиции из Кувейта в Багдад в 2003 году – проходили около 32,1 км в сутки.

То есть, чтобы пройти Украину с востока на запад с такой скоростью, придется потратить около 41 дня.

И это, не считая погодных условий, точно не играющих в пользу России, и уровня сопротивления со стороны Украины.

25 января в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV министр обороны Алексей Резников заявил, что власти не видят подготовки РФ к полномасштабному вторжению.

— На сегодняшний день не создано ни одной ударной группировки вооруженными силами Российской Федерации, что свидетельствовало бы о том, что завтра они пойдут в наступление. Разведка Украины и стран-партнеров установила, что сейчас ситуация на границе похожа на весну 2021 года. Тогда Россия тоже стянула войска вдоль Украины, но ограничилась “бряцанием оружия”, — объяснял в январе Резников.

Западные аналитики также солидарны во мнении, что полномасштабное вторжение — с оккупированных территорий, России и даже территории Беларуси — имеет низкую вероятность успеха.

Тем более что это чревато мощными санкциями и пересмотром сотрудничества с Россией.

— Важным фактором, сдерживающим Москву от военной эскалации, является экономический. В частности, ее желание избежать новых санкций и сохранить экономические связи с Западом, включая запуск Северного потока-2, — пишет аналитик Stratfor Eurasia Мэтью Ор.

Фактически полномасштабное вторжение нереалистично даже при попытке оккупации условно незначительного количества украинских территорий.

Кроме того, введенные санкции и эскалация конфликта нанесут большой ущерб не только России, но и мировой экономике в целом.

Аналитики предполагают, что в случае наступления России возрастут цены на нефть, что в свою очередь ударит по росту мирового ВВП (с 4,1% до 0,9% в год) и инфляции (с 3% до 7,2% в год).

А в Fitch отмечают, что прежде всего пострадает экономика Украины. Что, кстати, неудивительно, ведь об этом в конце 2021 года говорило немало украинских экономистов. Да и многие до сих пор помнят, как страдала украинская экономика в период активных боевых действий в тогда еще зоне АТО.

Признание “независимости” ОРДЛО

Еще одним почти нереалистичным сценарием является признание “независимости” “Л/ДНР” Россией. Соответствующий проект был внесен в госдуму РФ 19 января.

Для Украины это большой риск, ведь это может создать повод для увеличения российских военных в ОРДЛО под лозунгом “защиты русскоязычного населения”.

Но пока это выглядит как попытка давления на Запад.

— Путину не нужно обращение госдумы, чтобы признать “ЛНР” или “ДНР”. Он просто подписывает соответствующий указ. То есть дума – это сейчас публичный шаг давления на Запад и Киев. А Путин не подпишет, скорее всего, этот указ, – заявил в интервью Радио Свобода член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

Если Путин все же решится подписать соответствующий указ, это будет означать де-факто выход из Минских договоренностей.

— Я думаю, что это будет для России очевидным шагом выхода из Минских соглашений, демонстрацией, что они, по сути, отказываются от Минских соглашений, которые хотя и не являются актом международного юридического характера, но это политико-дипломатические договоренности, которые были даже согласованы Советом безопасности ООН, – подчеркнул Резников.

Точечное обострение

Более реально обострение в рамках зоны ООС. В таком случае можно ожидать увеличения количества обстрелов, попытки наступления, общей дестабилизации ситуации на фронте.

Россия постарается оказать давление на Украину, чтобы склонить Киев к выполнению Минских договоренностей на российский лад.

Или же давить на Запад, чтобы тот пошел на уступки в вопросах безопасности.

– Пока кажется, что россияне видят выгоду в продолжении диалога, поэтому в ближайшее время я ожидаю от них ряда шагов по увеличению давления. Что-то вроде недавних кибератак против Украины и военно-морских учений вблизи Ирландии, чтобы увидеть, чего они могут добиться от Запада, и есть ли такая возможность в целом, — полагает старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге Марк Галеотти.

В Киевской школе экономики тоже склонны считать, что одним из сценариев Кремля является обострение ситуации в ОРДЛО.

– Его будут сопровождать информационные кампании в Украине с целью дестабилизировать внутриполитическую ситуацию, внести неопределенность в бизнес-операции, ухудшить инвестиционный климат, отпугнуть торговых партнеров, – написал почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

При реализации такого сценария не стоит ожидать от Кремля каких-либо шагов, которых украинские чиновники и Вооруженные силы не видели бы за последние 7,5 лет.

Операция под чужим флагом

Более масштабной в контексте обострения в ОРДЛО может быть операция под чужим флагом, о чем заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

В американских СМИ циркулировало много информации о возможных провокациях РФ. Но они сводились к тому, что военные РФ планируют начать подставную операцию и обвинить в ее проведении Украину.

Это дало бы им “повод” для полномасштабного вторжения.

По данным СМИ, одним из сценариев была инсценировка наступления ВСУ или спецслужб Украины на территории России или ОРДЛО.

После публикации пропагандистского ролика, Россия должна была обвинить Украину в совершении преступлений против “русскоязычного населения” и начать свою операцию.

В то же время бытует мнение, что так далеко они не зайдут и поднимут “флаги” псевдореспублик в попытке дестабилизировать ситуацию.

Военный обозреватель Алексей Арестович выделил такой сценарий как один из наиболее вероятных.

— Наступления ВС РФ в зоне ООС под флагом “молодых республик” достаточно, по их мнению, чтобы толкнуть Украину к политическому кризису и припугнуть колеблющуюся часть Запада в пользу замирения Украины по варианту Минск-2, Минск-3, — пишет Арестович.

Однако, по мнению обозревателя, вероятность успеха этого плана составляет около 15-20%.

И хотя об операции под “фальшивым флагом” упоминают не так уж часто, Украина не собирается игнорировать информацию о ней.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что операция по аннексии Крыма фактически проходила под “фальшивым флагом”, ведь у российских военных не было признаков идентификации.

Поэтому Украина не будет исключать такую возможность, пусть даже пока и нет деталей от Соединенных Штатов.

– Сейчас, в этой ситуации, очень важно, что любые планы и намерения России выводятся на свет, и, соответственно, нам удается их срывать. Мы продолжаем сотрудничество со США по разведывательной и дипломатической линии, с тем чтобы разоблачать злостные намерения России, — сказал Кулеба на брифинге 4 февраля.

Отвод войск

Неудачные попытки шантажа, скорее всего, приведут к тому, что Россия отведет свои войска от границы с Украиной.

Такой сценарий в Украине многие считают наиболее реалистичным. Что-то похожее мы уже видели в апреле 2021 года.

— Европейцы и украинцы скептически относятся к большому российскому вторжению в Украину не потому, что они относятся к Путину более дружелюбно, чем их американские коллеги. Напротив, это потому, что они о нем еще худшего мнения. Война – это не игра Кремля. Это широкий набор тактик, предназначенных для дестабилизации Запада, — пишет политический аналитик Иван Крастев.

Относительно слабая реакция международного сообщества на провокации РФ в апреле 2021 года могла поселить в Кремле веру в возможность таким образом добиться желаемого. В этом случае — получить гарантии безопасности от коллективного Запада и отодвинуть границы НАТО на рубежи 1997 года.

А вот британский историк Тимоти Эш считает, что отвод войск от границы лишь продемонстрирует слабость России.

Поэтому ему подобное развитие событий кажется не очень вероятным.

— Если российский лидер не прибегнет к военным действиям хоть в какой-то форме в ближайшие недели, его блеф всем станет ясен. Критики будут говорить, что хотя он и перебросил тысячи военных к границе и угрожал (вторжением. — Ред.), ему не хватало смелости, чтобы спустить курок… Как результат любые будущие угрозы эскалацией могут не восприниматься серьезно, — пишет Эш.

Остается, как есть

Еще один сценарий, о котором почти никто не упоминает – продолжение политики России с той же риторикой и действиями, которые мы наблюдаем с 2014 года.

То есть РФ будет время от времени нагнетать обстановку с помощью таких рычагов, как провокации на оккупированных территориях, кибератаки и игры на рынках.

Кстати, на что способны кибератаки, Украина недавно испытала. 14 января около 70 сайтов органов региональных и центральных властей попали под удар.

Прошло всего несколько дней — и от представителей власти стали звучать заявления о следе России в хакерской атаке.

— Это, фактически, свидетельствует о том, что эта атака была массовой, скоординированной и, по утверждению наших специалистов из киберполиции, СБУ и Госспецсвязи, не была направлена на шифрование данных для дальнейшей продажи, а непосредственно на уничтожение этих данных. Именно поэтому мы можем утверждать, что эта кибератака была осуществлена спецслужбами нашего соседа государства-агрессора, — заявил в эфире одного из украинских телеканалов глава МВД Денис Монастырский.

А на мировых рынках, в первую очередь энергоресурсов, Россия будет шантажировать Европу. Особенно если все же удастся запустить Северный поток-2.

Хотя вследствие сосредоточения российских военных на границе с Украиной и резкого скачка цен на энергоресурсы после завершения строительства российской трубы риторика европейцев изменилась. И не в лучшую для России сторону.

Но использование Северного потока-2 в качестве оружия может быть слишком рискованным шагом для Кремля в долгосрочной перспективе.

— Это оружие, которое можно использовать только один раз. После этого оно потеряет свою эффективность, — предупреждает экс-чиновник Госдепартамента США Эдвард Фишман.

Создается впечатление, что даже в Кремле до конца не уверены, что делать со “спектаклем”, который сами и устроили.

Понятно только, что вскоре России придется что-то решать – отводить войска или искать новые методы шантажа.

Цитируя Кулебу, этот раунд Россия проиграла. Теперь любой сценарий для нее невыгоден, ведь весь мир подготовился дать отпор.

Фото: Генштаб ВСУ