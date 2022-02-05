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Факты / Мир / Россия

Российские военные завершают подготовку и находятся в боевой готовности — NYT

Марта Бондаренко редактор ленты
Российские военные завершают подготовку и находятся в боевой готовности — NYT

Российские войска находятся на завершающей стадии боевой готовности. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Хотя намерения Кремля до сих пор неясны, украинские официальные лица в последнее время обеспокоены положением на Крымском полуострове, где Россия разместила дополнительные 10 000 военнослужащих, включая пехоту и воздушно-десантные войска. Некоторые подразделения были переведены в высший уровень готовности.

Сообщается, что такие маневры Кремля могут означать, что Россия готовится к началу военных действий.

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Издание The New York Times также опубликовало снимки, сделанные технологической компанией Maxar Technologies, на которых видно скопление войск в Крыму, а именно в Бахчисарае.

Maxar Technologies

Maxar Technologies

Но не только Крым

Вдоль большей части украинской границы аналитики наблюдают то, что они называют почти хрестоматийным примером того, как современные вооруженные силы завершают последние приготовления к войне.

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Военные аналитики отмечают наращивание Россией материально-технической инфраструктуры: госпиталей и подразделений связи, элементов радиоэлектронной борьбы, предназначенных для нарушения связи противника, авиации и дополнительных войск для укомплектования оборудования, которое было развернуто ранее.

Россия недавно развернула две дополнительные батальонные тактические группы — боеспособные силы численностью до 1000 человек плюс танки, бронетехника и артиллерия. Это также включает одну группу воздушно-десантных войск и другую, которая прибыла с 10 эшелонами техники и бронетехники.

По оценкам украинских военных чиновников, в пути находятся дополнительные силы, в том числе подразделение национальной гвардии.

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Фото: Минобороны РФ

Источник: NYT

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