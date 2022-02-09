Новые жесткие санкции, ожидающие Россию в случае вторжения ее войск в Украину, могут оказать дестабилизирующее влияние на российскую экономику.

Об этом говорится в аналитическом отчете агентства S&P Global Ratings. Он касается последствий эскалации геополитического напряжения между Россией и Западом из-за ситуации вокруг Украины и последствий усиления санкций против РФ.

– Эскалация напряженности между Россией и Западом через Украину и потенциальные ответные санкции могут оказать дестабилизирующее влияние на российскую экономику… Жесткие санкции в отношении РФ останутся риском, который подрывает долгосрочные перспективы роста ее экономики, — отмечают в S&P.

В рамках базового сценария, разработанного экспертами агентства, на начальном этапе РФ сможет справиться с негативным влиянием санкций благодаря своей консервативной макроэкономической политике, а также сильным бюджетным и внешнеэкономическим показателям.

– В то же время, более негативное развитие ситуации в рамках наиболее неблагоприятного сценария может привести к внедрению более жестких санкций в отношении основных экспортных товаров России и резкому росту мировых цен на энергоносители, — считают эксперты.

В агентстве напоминают, что Россия является вторым по величине производителем нефти в мире. По оценкам экспертов, введение в отношении российского экспорта нефти таких же санкций, как прежде к Ирану, может спровоцировать мировой энергетический кризис, во время которого цены на нефть возрастут более чем до $100 за баррель.

В агентстве отмечают, что жесткие санкции в отношении отдельных российских экспортеров сырьевых товаров также могут дестабилизировать глобальные рынки. По мнению экспертов, это обуславливает низкую вероятность их введения.

В то же время, эксперты прогнозируют, что негативное влияние жестких санкций на банковскую систему РФ может быть контролируемым.

– По нашему мнению, российская банковская система более устойчива, чем в прошлые годы, и в значительной степени адаптировалась к действию санкций, поскольку большинство крупных государственных банков находятся под секторальными санкциями с 2014 года, — сказано в отчете.

При этом эксперты S&P подчеркивают: если будет ограничен доступ крупных российских банков к финансовым системам Соединенных Штатов и еврозоне, это окажет негативное влияние на показатели внешней торговли России. Кроме того, это повлияет на способность РФ совершать трансграничные платежи (например, по погашению долга).

В агентстве отмечают, что одним из последствий эскалации геополитического конфликта между РФ и Западом может стать снижение темпов роста российской экономики в долгосрочной перспективе.

Недавно в Сенате США согласовали основную часть законопроекта о введении санкций против РФ в случае вторжения в Украину. Ранее сенаторы допускали возможность введения некоторых санкций еще до вторжения российских войск в Украину.

Источник: S&P