Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил возможность эвакуации части российских дипломатов из Украины.

Такое заявление он сделал после завершения переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс.

По словам Лаврова, в Москве не исключают возможности частичной эвакуации неосновного дипломатического персонала из Украины на фоне аналогичных действий Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

– Мы уже задумались сами: может быть именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников (из Украины, — Ред.). Мы тоже посмотрели на их действия, и, наверное, также посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой, — объявил Лавров.

Как известно, в конце января Госдепартамент США решил сократить штат американского посольства в Киеве из-за угроз со стороны РФ. Речь идет об отъезде второстепенных сотрудников и членов их семей. К такому же шагу прибегла и Великобритания.

В то же время, в Евросоюзе подчеркнули, что пока не собираются проводить эвакуацию дипломатов и их семей из Украины, поскольку для этого нет оснований.