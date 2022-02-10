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Факты / Мир / Россия

Лавров не исключил эвакуацию части российских дипломатов из Украины

Юлия Соколова редактор ленты
Сергій Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил возможность эвакуации части российских дипломатов из Украины.

Такое заявление он сделал после завершения переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс.

По словам Лаврова, в Москве не исключают возможности частичной эвакуации неосновного дипломатического персонала из Украины на фоне аналогичных действий Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

– Мы уже задумались сами: может быть именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников (из Украины, — Ред.). Мы тоже посмотрели на их действия, и, наверное, также посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой, — объявил Лавров.

Как известно, в конце января Госдепартамент США решил сократить штат американского посольства в Киеве из-за угроз со стороны РФ. Речь идет об отъезде второстепенных сотрудников и членов их семей. К такому же шагу прибегла и Великобритания.

В то же время, в Евросоюзе подчеркнули, что пока не собираются проводить эвакуацию дипломатов и их семей из Украины, поскольку для этого нет оснований.

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Источник: РБК

Фото: Depositphotos

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