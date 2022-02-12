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Факты / Мир / Россия

МИД РФ обвиняет Запад в распространении дезинформации об Украине

Марта Бондаренко редактор ленты
МИД РФ обвиняет Запад в распространении дезинформации об Украине

Министерство иностранных дел России раскритиковало западные правительства и СМИ за распространение дезинформации о якобы возможной эскалации российской агрессии.

По мнению российского ведомства, медийная кампания направлена на то, чтобы “убедить мир в том, что Россия готовит вторжение на территорию Украины”.

— При этом игнорировались подробные и аргументированные разъяснения российских официальных лиц, в частности многократные заверения в приверженности России мирному дипломатическому урегулированию кризиса в Украине, — говорится в сообщении МИД РФ.

При этом в ведомстве подчеркнули, что имеют полное право осуществлять передислокацию вооруженных сил на своей территории, и напомнили, что совместные учения с Беларусью носят оборонительный характер.

Как сообщает американский телеканал CNN, свое заявление МИД РФ выпустил всего за несколько часов до ожидаемого звонка между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, который запланирован на субботу.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в пятницу заявил, что есть весьма реальная возможность того, что Россия может вторгнуться в Украину и будет действовать военными средствами.

Салливан посоветовал всем американцам как можно быстрее покинуть страну в целях их собственной безопасности, повторив призыв растущего числа посольств, которые делают то же самое.

В российском МИД такие заявления назвали сговором властей западных стран и СМИ.

Источник: МИД РФ

Источник: CNN

Фото: Pixabay

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