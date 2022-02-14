В начале торговой недели на Московской бирже зафиксировано падение российского фондового рынка более чем на 5%. Эксперты объясняют это обострением украинской ситуации.

Сообщается, что индекс Московской биржи на утренней сессии упал на 5,5% по сравнению с состоянием торгов на момент их закрытия в пятницу, 11 февраля. Индекс постепенно опустился до 3352,01 пункта. Это самое низкое его значение после 27 января, когда индекс просел ниже 3400 пунктов.

Доллар подорожал до 78,29 рубля. Курс евро во время торгов утром 14 февраля поднялся до 88,695 рубля, это примерно на 1,6 рубля больше, чем было на закрытии торгов 11 февраля.

Отмечается, что на состояние российского фондового рынка и рубля повлияли опасения инвесторов из-за возможного нападения России на Украину, о котором заявляют США и их союзники.

Помимо этого, одним из неблагоприятных внешних факторов является уведомление Федеральной резервной системы США о заседании Совета управляющих ФРС 14 февраля. Эту новость участники рынка восприняли с определенной долей опасения.

Напомним, что цены на нефть по состоянию на понедельник достигли максимума за последние более чем семь лет. Причина – опасения по поводу возможного вторжения России в Украину, что может привести к санкциям США и Европы, которые нарушат экспорт от крупнейшего мирового производителя на и без того дефицитном рынке.