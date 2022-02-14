Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, переизбранный на второй срок, в своей речи после голосования призвал президента РФ Владимира Путина “развязать петлю на шее Украины”.

Обращаясь к России, Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что каждая страна на земле имеет право на самоопределение и суверенитет и что Германия твердо стоит на стороне своих восточноевропейских партнеров. Он отметил, что российские войска на границах с Украиной “невозможно неправильно понять”.

— Мы посреди военного конфликта, в Восточной Европе идет война. За это ответственна Россия. Развертывание российских войск невозможно понять неправильно – это угроза для Украины… Но ее народ имеет право жить без страха и угроз, имеет право на самоопределение и суверенитет. Ни одна страна в мире не имеет права разрушать их, и мы дадим решительный ответ каждому, кто попытается это сделать, — заявил Штайнмайер.

Он отметил, что Европа за десять лет мира отвыкла от мысли, что война возможна снова. По его словам, “мир нельзя считать чем-то таким, что будет само собой”, он также добавил, что над достижением мира “нужно снова и снова работать”.

Президент ФРГ заявил, что нынешняя ситуация вызывает опасения у всех стран НАТО и заверил их в поддержке Германии.

13 февраля в немецком парламенте прошли выборы, во время которых Франка-Вальтера Штайнмайера избрали президентом страны на второй срок. 66-летний политик получил 1 054 голосов от 1 425 поданных и получил абсолютное большинство уже в первом туре.

Источник: RND