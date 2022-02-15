Яхта – признак самых влиятельных и богатых. Именно так наверняка уверены в России. Ведь российские олигархи владеют самым большим в мире парком суперяхт, а их суммарная цена превосходит весь военно-морской флот страны.

Факти тижня узнали, сколько и какие лайнеры скрывают частные флоты наиболее влиятельных россиян.

Владимир Путин

Недавно в порту Гамбурга была замечена яхта президента России Владимира Путина Graceful за €87 млн. Но как только о судне стало известно, началась его большая эвакуация в Калининград.

Немецкое издание Bild рассказывает, что такие действия, скорее всего, связаны со страхом возможной конфискации лайнера из-за новых санкций Запада в ответ на российскую агрессию против Украины.

Впрочем, это далеко не единственное суперлюксовое судно в арсенале российского президента. По словам российского оппозиционера Леонида Мартынюка, у Путина еще четыре суперяхты. На одной из них в прошлом году он встречал Александра Лукашенко с сыном.

Судно называется Чайка. Оно было построено в Турции в 2009 году и первоначально называлось Сириус. Длина яхты – 54 м, на ней есть SPA-бассейн, джакузи, зона барбекю, шесть кают, VIP-зона. Путин приобрел ее за €30 млн.

Еще одним украшением водного парка Путина является яхта Олимпия стоимостью $50 млн. Также у хозяина Кремля есть теплоход Россия и катер длиной 20 м.

Как сообщает депутат Госдумы России (2001-2012 годы) Геннадий Гудков, охраняются яхты, как и любые резиденции главы РФ. За бюджетные средства судно — под защитой спецназа и даже системы ПВО.

Роман Абрамович

Владельцем яхты с самым крутым ценником по праву считается российский олигарх Роман Абрамович, который и запустил тренд на наличие суперлайнеров у самых влиятельных и богатых в России.

Звездой его частного флота считается судно Eclipse длиной 164 м, стоимостью $1,2 млрд.

Здесь есть две вертолетные площадки, четыре катера и 20 скутеров. На корабле даже есть свой винный погреб и кинотеатр. Также яхта оборудована пуленепробиваемым стеклом, системой предупреждения о ракетном нападении и подводными сонарами.

Алишер Усманов

Его яхта – Dilbar, названа в честь матери миллиардера. Ее длина — 156 м. Здесь есть две вертолетные площадки, джакузи, лифты, кинотеатры и огромный бассейн. По оценкам экспертов, стоимость этого чуда инженерии достигает $600 млн.

Олег Дерипаска

Приближенный к Путину олигарх имеет роскошную яхту за $2 млн. Это судно наделало шуму. Но не из-за уникальности или стоимости. Ее прославила VIP-эскортница Настя Рыбка. Ведь в компании с ней был замечен Олег Дерипаска и вице-премьер российского правительства Сергей Приходько.

Дмитрий Медведев

Экс-премьер России владеет двумя яхтами общей стоимостью €16 млн. Об этом сообщил в своем фильме-расследовании оппозиционер Алексей Навальный.

Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)

В распоряжении отца 32-метровая яхта Паллада за €1,6 млн. Судно имеет четыре роскошные каюты. Так что Владимир Гундяев может без показной скромности встречать там своих дорогих гостей. Правда, возникает вопрос, откуда у раба Божьего столько денег?

Леонид Мартынюк причисляет патриарха тоже к олигархам, ведь он подчиняется администрации президента и непосредственно Путину.

– Что Бог послал. Кирилл назначен на этот пост с активным участием администрации президента. Поэтому нет никаких сомнений, что он абсолютно вписан в ту же власть, властную вертикаль. Но РПЦ при этом еще и крупный бизнес. Они, соответственно, имеют и роскошные яхты, – говорит депутат Госдумы России (2007-2016 годов) Илья Пономарев.

Мегаяхты российских чиновников и олигархов – это суперроскошные дворцы на воде. Они символизируют власть и коррупцию. Поэтому потерять их можно так же быстро, как и получить. А в случае полномасштабного вторжения в Украину олигархи РФ имеют большой риск лишится своих судов из-за санкций, введенных Западом.