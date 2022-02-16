В последние недели западные медиа, ссылаясь на данные разведки, пугали украинцев датами, когда должно произойти новое нападение России на Украину. Неоднократно звучала дата 16 февраля.

В то же время, Официальные представители Соединенных Штатов сообщали, что эскалация на украинско-российской границе может произойти еще до конца зимней Олимпиады-2022 в Пекине, окончание которой запланировано на 20 февраля.

Как известно, нападение 16 февраля не произошло, а в Минобороны РФ наоборот заявляют, что начали отвод войск.

Какая на самом деле ситуация на границах Украины – читайте в материале Фактов ICTV.

На фоне сообщений о новом российском вторжении, 15 февраля Министерство обороны РФ заявило, что Россия отводит свои вооруженные силы от украинских границ, и военная техника возвращается на базы. В оборонном ведомстве РФ отметили, что большинство войск останется на своих позициях, то есть в приграничных районах Украины, пока не будут завершены российско-белорусские учения Союзная решимость – 2022 год.

После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянс не наблюдает признаков снижения напряженности на границе России и Украины.

Вечером того же дня президент США Джо Байден выступил с заявлением по поводу ситуации с безопасностью в Украине. Во время пресс-брифинга он заявил, что сообщения российской стороны об отведении войск — это хороший знак, однако в Белом доме не могут подтвердить эту информацию. Более того, президент Байден сообщил, что по данным американских аналитиков, на границе с Украиной находится более 150 тыс. российских военнослужащих.

На заявление об отводе российских войск отреагировал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который заявил, что сам отвод войск надо сначала увидеть, а потом словам России можно будет доверять.

Сегодня утром, 16 февраля, в Минобороны РФ заявили, что отвод войск продолжается. Теперь войска, по данным российской стороны, отводятся после окончания учений в оккупированном Крыму. В этот раз российское министерство обнародовало фото и видео подтверждения своим словам.

В заявлении об отводе войск говорится, что свои дислокации покидают подразделения южного военного округа, а саму технику, вместе с военнослужащими, доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей.

— Часть маршрута автомобильной колонны общей протяженностью более 500 км проходит по участку трассы Таврида через Керченский пролив крымским мостом. На маршруте организована работа постов дорожно-комендантской службы, а сопровождение автоколонн обеспечивают экипажи военной автомобильной инспекции, — говорится в сообщении.

При этом российские журналисты выяснили, что некоторые подразделения, которые отводит ВС РФ, имеют место своей постоянной дислокации как раз недалеко от границы Украины.

Об этом сообщил представитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, организации, которая отслеживает перемещение российских войск.

И параллельно с этим, вчера в Курск приехали тяжёлые огнемётные системы «Солнцепек» 2-го полка РХБЗ из Самары (Центральный военный округ). Такая вот «деэскалация». https://t.co/BZriZrJNEi — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) February 16, 2022

Сегодня на сообщения об отведении российских войск отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина пока что не видит отвода войск РФ, а только слышит заявления об этом из Москвы.