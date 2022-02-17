“Крымнаш” и давно знакомая пропаганда: Кремль опубликовал очередные требования к США

МИД России направил публичный комментарий об ответе США, связанном с российскими предложениями на тему безопасности в Европе.

Кроме вопросов вооружения, военных учений, политики “открытых дверей” НАТО и конфигурации сил, в комментарии Кремля обширно отреагировали на ситуацию по Украине.

“Никакого вторжения”

Россия в очередной раз упрекнула Запад в распространении “слухов” относительно вероятного полномасштабного вторжения в Украину. Такие обвинения, как говорится в документе, Кремль расценивает как “попытку оказать давление” на РФ.

Читайте Украинская разведка не подтвердила отведение российских войск от границ

Отметим, что накануне Минобороны России заявило об отводе войск, присутствующих недалеко от границы с Украиной. В тот же день ряд западных изданий опровергли эту информацию, ссылаясь на источники в политических кругах Запада, а также в разведке.

“Крым наш” и Будапештский меморандум

По мнению российских дипломатов, “потеря Украиной территориальной целостности” — это якобы результат происходивших внутри нашей страны процессов.

Меморандум 1994 года на эти “обстоятельства” (в частности, речь идет об аннексии Крыма – Ред.) распространяться “не может”.

В очередной раз Кремль подтвердил, что аннексия Крымского полуострова весной 2014 года таковой “не являлася”.

В документе перечислены главные пропагандистские аргументы вроде защиты русскоговорящего населения, якобы легитимное голосование и возвращение в состав РФ. Подытожил эти “аргументы” решающий тезис — “вопрос о принадлежности Крыма закрыт”.

Украина и НАТО

Осознавая, что после обретения членства в Североатлантическом альянсе Украина поднимет вопрос возвращения Крыма, РФ констатирует, что вооруженный конфликт “со всеми последствиями” станет реальностью.

В этом случае Кремль почему-то уже “считается” с международным правом, ссылаясь на ст. 5 Вашингтонского контракта.

Статья пятая (дословно). В случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса сочтут этот акт насилия вооруженным нападениям на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, который подвергся нападению.

Кроме того, нарастающая военная активность США и НАТО “непосредственно у российских границ” вызывают у РФ “тревогу”.

Вопрос Донбасса

По мнению МИД России, конфликт на Востоке Украины носит “чисто внутриукраинский характер”. Отмечается, что Россия якобы не только “не ответственна” за войну на Донбассе, но и всеми возможными способами “борется за мир”.

В то время как главным путем к завершению войны Кремль определяет “принуждение Киева к выполнению Минских договоренностей”, а также отказ стран НАТО от каких-либо совместных учений с ВСУ.

“Отвод” войск РФ от украинских границ

Накануне Россия заявила о начале отвода своих войск и техники от границ Украины. В то же время ряд западных изданий, ссылаясь на чиновников США, Великобритании и некоторых других стран, назвали это заявление неправдивым.

По данным издания Axios, в последние дни Москва фактически увеличила свое присутствие на границе на 7 тыс. военнослужащих. Кроме подтверждений со стороны политиков это доказывают спутниковые снимки и разведывательные данные из открытых источников.

Издание The Guardian пообщалось с главой британской военной разведки Джимом Гоккенгаллом. По его данным, близ украинской границы было зафиксировано увеличение количества российской бронетехники, вертолетов и даже полевой госпиталь.

Ссылаясь на американского политика, захотевшего остаться неназванным, издание The New York Times констатирует, что напряженность резко возросла, поскольку Запад обвиняет РФ во лжи. Он подчеркнул, что все стороны придерживаются деликатных стратегий во избежание обвинений в случае войны.