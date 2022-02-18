В России завтра состоятся учения сил стратегического сдерживания. Российский пропагандистский ресурс ТАСС заявил, что под руководством президента РФ Владимира Путина запланирован запуск ракет.

В ведомстве отметили, что во время учений под руководством Путина будут выполнены запуски баллистических и крылатых ракет.

Как утверждают в Министерстве обороны РФ, эти учения были запланированы заранее и преследуют цель проверить надежность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, а также готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажа боевых кораблей и стратегических ракетоносцев.

К учениям собираются завлекать силы и средства Воздушно-космических сил РФ, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

В агентстве добавили, что в рамках таких учений обычно подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой в направлении полигона Кура на Камчатке, а атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает ракету в направлении полигона Чижа на севере РФ.

16 февраля в Минобороны РФ заявили о продолжении отвода своих войск на этот раз после завершения учений в оккупированном Крыму. В заявлении российского оборонного ведомства говорилось, что подразделения Южного военного округа возвращаются эшелонами в пункты постоянной дислокации через Крымский мост.

Со своей стороны украинская разведка не подтвердила, что Россия отвела свои войска от границ Украины.

В США считают, что заявления России о том, что она отводит войска с прилегающей к Украине территории, ложны. В последние дни Москва фактически увеличила свое присутствие на границе на 7 тыс. военнослужащих, заявил журналистам чиновник администрации президента.