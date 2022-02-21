Путин сказал Шольцу и Макрону, что подпишет указ о признании “ЛДНР”

Президент РФ Владимир Путин в телефонных разговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что планирует подписать указ о признании независимости так называемых ЛДНР.

Как сообщает Кремль, после заседания Совбеза Путин в телефонном режиме обсудил с лидерами Германии и Франции текущую ситуацию вокруг Донбасса в контексте обращения Госдумы относительно признания фейковых республик “ЛНР” и “ДНР”.

Российский президент в который раз возложил ответственность за обстрелы мирного населения на оккупированных территориях Украины на Киев и сообщил, что в ближайшее время планирует подписать соответствующий указ.

Ранее стало известно, что в этом разговоре канцлер Германии Олаф Шольц осудил планы Путина относительно признания террористических организаций на оккупированных территориях украинского Донбасса.

По его словам, признание фейковых республик противоречит Минским соглашениям.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, комментируя планы Кремля, заявила, что Россия просто ищет повод для войны, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Россию не признавать независимость “ЛДНР”.