После совещания Совета безопасности РФ, на котором все члены заседания выступили за признание террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”, на Московской бирже евро поднялся на отметку свыше 90 рублей, а доллар – почти 80 рублей.

По данным Investing.com, курс евро достиг пика в 20.35 по времени Киева – 90,29 рубля за €1. Курс доллара к тому времени торговался на уровне 79,79 рубля за $1.

Индекс Мосбиржи в 20.35 упал на 10,50% – до 3036 пунктов, индекс РТС – на 13,2%, до 1207 пунктов. Такое падение индекса Мосбиржи впервые фиксируется с ноября 2020 года.

Рубль обвалился после одобрения Совбезом РФ “независимости” так называемых ДНР и ЛНР / 2 фотографии

По оценкам экспертов, рубль усилил падение к доллару и евро на фоне опасений признания Россией “независимости” так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

Вопрос об этом обсуждался на внеочередном заседании Совета безопасности России, состоявшемся вечером 21 февраля.

От указанных действий Кремля изменилось соотношение украинской гривны к доллару.

Так, согласно данным портала, отслеживающего изменения показателей валют, цена за $1 теперь составляет 28,7100 грн.

Примечательно, что курс евро по отношению к гривне не вырос, а наоборот, упал.

Перед этим, 15 февраля, Госдума РФ поддержала постановление об обращении к российскому президенту Владимиру Путину о признании незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР”.

Окончательное решение о “признании независимости” так называемых ДНР и ЛНР в рамках внеочередного совещания Совбеза РФ не было принято, хотя все его участники выступили. Президент Владимир Путин заявил, что это произойдет позже.

На 22 февраля запланировано внеочередное заседание Совета Федерации РФ. Это верхняя палата парламента России, состоящая из сенаторов. Именно Совет Федерации в 2014 году разрешил президенту РФ ввести российские войска на территорию Украины.

Источник: Investing