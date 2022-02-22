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Факты / Мир / Россия

МИД отозвал из Москвы временного поверенного по делам Украины в РФ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
МЗС України

Министерство иностранных дел Украины отозвало из Москвы временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило.

Как отметили в ведомстве, причиной решения стало проведение консультаций по признанию Путиным “ЛДНР”.

— В связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений по признанию “независимости” созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины — так называемых “Луганской Народной Республики” и “Донецкой Народной Республики”, временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций, — говорится в сообщении.

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин признал “независимость” гибридных формирований “ДНР” и “ЛНР”.

После признания РФ “ЛДНР” президент Украины Владимир Зеленский выступил за скорейшее введение санкций против России. Он подчеркнул, что вчерашнее решение Кремля стало новым актом агрессии против Украины, нуждающимся в немедленной и решительной реакции мира.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода Северный поток-2 будет остановлена из-за действия РФ в отношении Украины.

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Источник: МИД

Фото: Depositphotos

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