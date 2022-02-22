В МИД РФ назвали признание так называемой независимости террористических “ДНР” и “ЛНР” якобы вынужденным решением.

Об этом говорится в сообщении МИД России.

Как передает агентство Интерфакс, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что псевдореспублики признаются в границах, в которых оккупационные “власти осуществляют свои полномочия и юрисдикцию”.

— Границы, в рамках которых руководство “ДНР” и “ЛНР” осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию, — сказал Руденко журналистам.

Сегодня Госдума единогласно поддержала ратификацию “договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” с псевдореспубликами “ЛНР” и “ДНР”.

21 февраля вечером президент России Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совбеза РФ. По итогу было принято решение признать “независимость” псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”.

В тот же вечер Путин подписал с главарями террористических “ЛНР” и “ДНР” договоры, предусматривающие якобы “охрану границ” частично оккупированных украинских территорий в ОРДЛО.

Источник: МИД РФ