По состоянию на вечер 21 февраля волатильность (как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний курса) российского рубля, рассчитанная из цен одномесячных опционов на пару доллар/рубль, достигала 33,97%.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные биржевого терминала Bloomberg.

Курс доллара в ходе торгов превысил отметку 79 руб., иногда даже 80 руб.

Отмечается, что еще месяц назад волатильность рубля составляла 20,7%. По этому показателю в январе российский рубль находился на втором месте в мире после турецкой лиры (ее волатильность достигала 32,6%).

Читайте Великобритания объявит о новых санкциях против России

По состоянию на 14 февраля волатильность рубля выросла до 24,3%, а у лиры снизилась до 19,75%.

Отмечается, что данные терминала Bloomberg не учитывают украинскую гривну и белорусский рубль, которые также снижаются.

Напомним, что 21 февраля вечером президент России Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совбеза РФ. По итогу обсуждений было принято решение признать “независимость” террористических “ЛНР” и “ДНР”.