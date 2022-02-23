Пока Россия угрожает Украине, облака сгущаются над самой Москвой. Информационная бомба взрывается там, где Кремль не ожидал.

Группа знатных отставных офицеров российской армии публикует официальное обращение и прямо выступает против войны с Украиной. Более того, они требуют отставки Путина.

Русские ястребы войны вдруг стали голубями мира. Беспрецедентный шаг для режима.

Российская вертикаль очень напоминает башню. На верхушке всего – Путин, который всегда опирался на поддержку военного блока. Это своего рода фундамент. Но, похоже, кто-то начал убирать нижние детали, а это самый легкий способ разрушить конструкцию. Действительно ли военные пошли против Путина?

К тому же против политики Кремля в отношении Украины публично выступала только творческая интеллигенция, артисты и писатели. Но российская пропагандистская машина списывала это на бурную фантазию этих людей.

И это срабатывало. Идея так называемого возвращения Крыма, а по сути его аннексии, преподносилась Кремлем как большая победа без капли крови. И русский народ это поддержал.

Но полномасштабное вторжение в Украину, похоже, уже не выглядит такой хорошей идеей для самих россиян. В отличие от Крыма, здесь придется лить кровь. К тому же Путин постоянно повторяет мантру об одном народе. Как же тогда воевать?

Запускает беспрецедентную кампанию против войны с Украиной генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. Нехарактерная роль для национал-патриота с просоветскими взглядами. Но его статус говорит сам за себя – руководитель управления при Министерстве обороны во времена СССР. А после его распада — в высоких кабинетах Минобороны России.

Поддержал Ивашова человек из рядов родной для Путина спецслужбы, генерал ФСБ в отставке Евгений Савостьянов. Своей антивоенной позиции он не скрывает.

Третий фигурант – полковник запаса Михаил Ходаренок. Он руководил главным управлением оперативного штаба Вооруженных Сил России. После службы сделал карьеру военного журналиста. Человек не слишком проукраинских взглядов тоже вдруг выступает против идеи вторжения.

Неужели в рядах российской армии и спецслужбы возник раскол?

Оппоненты возможной войны уже появились и среди действующего руководства армии России.

Такой демарш военных в горячую фазу конфликта совсем неслучаен. В окружении Путина кто-то, и это не обязательно военный, решил через генералов предупредить кормчего — война ударит по своим же.

Но главную скрипку в этой партии могут сыграть отнюдь не военные или бизнес-друзья ВВП. Больше всего он прислушивается к так называемым “своим”.

Однажды ФСБшники уже спасли власть Путина. Когда электорат и окружение стали сомневаться в действиях руководителя, ВВП сыграл грязно.

Готов ли Путин повторить кровавую игру для того, чтобы погасить военный протест и благодаря очередной провокации настроить российское общество на великую войну? Пока это вопрос без ответа.

Протест российских офицеров продемонстрировал – то, что кремлевские власти выдают за свою силу, на самом деле ее Ахиллесова пята. Силовой блок, на который опирается путинский режим, может посыпаться. И запустить этот процесс способна война с Украиной.