После нескольких месяцев игнорирования американских предупреждений о том, что Владимир Путин готовится к вторжению в Украину, россияне теперь понимают, что “это не игра”.

В течение нескольких месяцев россияне всех политических мастей игнорировали предупреждения Америки о том, что их страна может вскоре вторгнуться в Украину, считая их диковинной выдумкой дезинформационной войны Запада с Кремлем.

Но на этой неделе, после того как Путин несколько раз появлялся на телевидении с пугающими заявлениями, ощущение высокомерного пренебрежения сменилось глубоким беспокойством.

Рано утром в четверг, 24 февраля, всякий еще остававшийся скептицизм по поводу вторжения их страны развеялся, когда Путин объявил “специальную военную операцию” в Украине.

Опросы общественного мнения показали, что большинство россиян, вероятнее всего, поддержали официальное признание Путиным поддерживаемых Россией территорий на востоке Украины.

Однако война — это совсем другое дело. В последние дни в России не наблюдалось того ликования, которое сопровождало аннексию Крыма в 2014 году.

По данным независимого социолога — Левада-центра, один из самых больших страхов россиян — идти на войну. И после гневной речи Путина и его загадочной телевизионной встречи с Советом безопасности РФ в понедельник, россияне поняли, что вероятность приближается к тому, чтобы стать реальностью.

— Эта ненависть, которую вы могли так ясно прочитать в нем, не была фальшивкой, — сказал политолог и бывший советник Путина Глеб Павловский.

Предчувствие усилилось в среду, когда Москва заявила, что сепаратистские лидеры на востоке Украины обратились за помощью к Путину, что широко рассматривается на Западе как сфабрикованное оправдание вторжения.

Но многие россияне до сих пор поддерживают кремлевский нарратив о том, что Россия вынуждена дать отпор западным державам, решившим ее уничтожить.

Речь Путина, несмотря на всю ее эмоциональность, была созвучна обидам многих пожилых россиян, все еще страдающих от бедности, последовавшей за распадом Советского Союза и сопровождавшей его утраты престижа.

Но для других, особенно молодежи, война и возможность очередного спада в отношениях с Западом могут означать потерю той свободы и возможностей, которые, по их мнению, еще оставались в России.

И все же россияне отчаянно мало могут сделать, чтобы изменить траекторию развития своей страны. Это стало еще яснее после заседания Совета безопасности в понедельник, на котором Путин время от времени запугивал и унижал своих самых влиятельных и высокопоставленных чиновников, заставляя их признать сепаратистские территории.

Центральным посылом этого экстраординарного спектакля верности, который Кремль записал на пленку, отредактировал и транслировал по телевидению, было то, что только Путин имеет власть определять курс России.

В обществе оппозиция этой агрессивной политике была приглушена. Либерально настроенные активисты, от которых можно было ожидать, что они возглавят антивоенное движение, в основном были сосланы или заключены в тюрьму.

В это воскресенье исполняется седьмая годовщина убийства в Москве либерального политика Бориса Немцова — одного из самых громких голосов внутри России, выступавших против аннексии Крыма в 2014 году.

Лидер оппозиции Алексей Навальный предупредил, что Россия собирается “растратить исторический шанс на нормальную богатую жизнь ради войны, грязи, лжи и личной роскоши Путина”. Так Навальный писал из тюрьмы, где ему теперь грозит дополнительный 15-летний срок.