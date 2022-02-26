Корабль Черноморского флота Российской Федерации уничтожил свой военный самолет в небе над Черным морем.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины в Facebook.

— В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ “дружественным огнем” уничтожил свой военный самолет, — говорится в сообщении.

Ранее в районе населенного пункта Калиновка, примерно в 30 км от Винницы, сбили вражеский военный самолет Су-25.

Украинский истребитель МиГ-29 уничтожил самолет РФ Су-35.

Кроме того сообщалось, что наши силы противовоздушной обороны сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в Василькове в Киевской области.

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